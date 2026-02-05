"Prodaja ulaznica vršiće se u petak, subotu i nedjelju od 12 do 18 časova, kao i u ponedjeljak od 10 časova do početka utakmice, na biletarnici dvorane".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaški klub Budućnost Voli je objavio informaciju koju su čekali navijači.

U petak, naime, počinje prodaja paketa ulaznica za utakmice protiv Crvene zvezde i Burga, naredna dva susreta u "M:tel dvorani Morača".

"Prodaja ulaznica vršiće se u petak, subotu i nedjelju od 12 do 18 časova, kao i u ponedjeljak od 10 časova do početka utakmice, na biletarnici dvorane".

Budućnost i Zvezda se sastaju u ponedjeljak od 18 sati u derbiju ABA lige, duel sa Burgom u Evrokupu zakazan je za srijedu od 19.

"Klub je ovim modelom prodaje omogućio da se po cijenama paketa od 20, 25 i 30 eura uživo isprate dvije za nas izuzetno važne utakmice, koje predstavljaju jednu od prekretnica sezone. Kupovinom paketa svaki gledalac dobija dvije karte, uz obavezu da sačuva kartu za utakmicu protiv Burga, jer će ista numeracija važiti za obje utakmice".

Izvor: KK Budućnost Voli

I poruka za kraj:

Svi u Moraču - Budućnost vas zove!