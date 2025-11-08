Crvena zvezda u ABA ligi ima polovičan učinak, ali je u Evroligi u seriji od sedam vezanih pobjeda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Voli igraće večeras u Beogradu protiv Crvene zvezde utakmicu šestog kola B grupe Admiralbet ABA lige.

Podgorički sastav veliki derbi dočekuje nakon šest uzastopnih pobjeda u ABA ligi i Eurokupu.

U regionalnom takmičenju nakon startnog poraza od Spartaka zabilježio je četiri vezana trijumfa.

Crvena zvezda u ABA ligi ima polovičan učinak, ali je u Evroligi u seriji od sedam vezanih pobjeda.

Budućnost je prošle sezone u polufinalu eliminisala Crvenu zvezdu i dobila je tri međusobna duela, od kojh i jedan u gostima.

Utakmica u dvorani "Aleksandar Nikolić" počeće u 20 sati, prenosi Dan.