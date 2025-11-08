Crvena zvezda u ABA ligi ima polovičan učinak, ali je u Evroligi u seriji od sedam vezanih pobjeda.
Košarkaši Budućnosti Voli igraće večeras u Beogradu protiv Crvene zvezde utakmicu šestog kola B grupe Admiralbet ABA lige.
Podgorički sastav veliki derbi dočekuje nakon šest uzastopnih pobjeda u ABA ligi i Eurokupu.
U regionalnom takmičenju nakon startnog poraza od Spartaka zabilježio je četiri vezana trijumfa.
Budućnost je prošle sezone u polufinalu eliminisala Crvenu zvezdu i dobila je tri međusobna duela, od kojh i jedan u gostima.
Utakmica u dvorani "Aleksandar Nikolić" počeće u 20 sati, prenosi Dan.