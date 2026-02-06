Džordan Lojd odigrao je odličnu utakmicu i donio pobjedu Efesu protiv Žalgirisa u Evroligi i tako pomogao Crvenoj zvezdi

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda igra protiv Makabi Tel Aviv u Beogradska arena, dok navijači istovremeno osluškuju i rezultat sa druge utakmice važne u borbi za plej-of Evroliga. Riječ je o meču Žalgiris, direktnog konkurenta, koji je gostovao **Anadolu Efes**u Istanbulu. Stigle su najbolje moguće vijesti, pošto je nekadašnji igrač Zvezde Džordan Lojd bio najzaslužniji za pobjedu rezultatom 92:82.

U Istanbulu je viđena prava drama i nevjerovatna utakmica. Na 80 sekundi do kraja domaći tim je imao minimalnu prednost (83:82), kada je Silvan Fransisko promašio otvorenu trojku. Na drugoj strani, Džordan Lojd je pogodio svoju četvrtu trojku iz šestog pokušaja (86:82), nakon čega je uslijedio tajm-aut gostiju.

Vidi opis Crvena zvezda dobila sjajne vijesti iz Evrolige: Bivši igrač crveno-bijelih dominirao i pomogao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 17 / 17

U narednom napadu Silvan Fransisko je pokušao da iznudi faul, ali nije uspio, dok je Džordan Lojd na drugoj strani to učinio i pogodio oba slobodna bacanja, čime je praktično stavio tačku na meč 32 sekunde prije kraja (88:82).

Žalgiris je sada na skoru 15–12, dok je Crvena zvezda na učinku 16–10 i trenutno igra protiv izraelskog tima.

Kada je riječ o listi strijelaca sa meča u Istanbulu, blistao je Lojd sa 19 poena (4/6 za tri poena, 5 skokova, 2 asistencije). Pratili su ga Pi Džej Doužer sa 14 poena (4/5 za tri) i Nik Vajler-Beb sa 13 poena i 6 asistencija.

Na drugoj strani najefikasniji su bili Ažuolas Tubelis sa 22 poena i 5 skokova i Najdžel Vilijams-Gos sa 19 poena i 3 asistencije, dok je Fransisko imao loše šutersko veče i postigao svega 9 poena (0/1 za dva, 2/6 za tri, 3/4 sa linije slobodnih bacanja), uz čak 7 izgubljenih lopti.

Šta je Lojd rekao posle meča?

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Po završetku utakmice Džordan Lojd dao je kratku izjavu i nije želio da sebe i svoju partiju stavlja u prvi plan.

„Ovo je timski uspjeh, svi su dali doprinos. Želimo da igramo inspirativnu košarku. Imamo još za šta da igramo, želimo da usrećimo navijače, znamo da imamo velike probleme sa povredama. Trener Pablo Laso sve vrijeme govori da moramo da igramo brže i da budemo agresivniji, i to nam je pomoglo – lopta se bolje kreće. Što se mene tiče, zahvalan sam, uživam u poslu kojim se bavim i tu sam da pomognem ekipi“, poručio je Lojd.



