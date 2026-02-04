Nova presuda Evrolige i udarac po džepu za Crvenu zvezdu.

Dragana Stjepanovic

Disciplinska komisija Evrolige kaznila je Crvenu zvezdu po ko zna koji put ove sezone. Najnovija presuda glasi da Zvezda mora da plati 8.000 evra zbog ponašanja svojih navijača na utakmici 25. kola Evrolige protiv Dubaija, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Kako se navodi, Zvezda je kažnjena zbog uvredljivog skandiranja navijača crveno-bijelih tokom utakmice sa Dubaijem, a prema članu 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Inače je taj meč Crvena zvezda dobila poslije drame (95:92), a interesantno je da je kapacitet "Beogradske arene" bio umanjen za 20 odsto, zbog prethodno dobijene kazne za meč protiv Valensije, kada su na meti bile sudije koje su iznervirale navijače na tribinama.

Crvena zvezda ima skor 16-10 u Evroligi i dijeli čevrto mjesto na tabeli sa još pet klubova koji imaju isti skor. Naredni meč u Areni igra već u petak kada joj na noge dolazi Makabi Tel Aviv.