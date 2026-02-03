Crvena zvezda pobijedila Hapoel - 87:75

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Hapoel Tel Aviv u Beogradskoj areni rezultatom 87:75 u 26. kolu Evrolige.

Zvezda je nakon ovog trijumfa na učinku 16-10 i krupnim koracima ide ka plej-ofu Evrolige.

Gledali smo nevjerovatnu utakmicu u Areni ove večeri! Zvezda je zahvaljujući ofanzivnom skoku uništavala goste, koji su sa kraja treće dionice nakon lude serije trojki otišla na plus sedam.

I onda, slijedi čudo u poslednjoj dionici! Samo šest poena gostiju i energija Zvezde uz poene Nvore i Batlera, značili su kraj za četu Dimitria Itudisa koja očigledno ima krupnih problema u timskoj hemiji.