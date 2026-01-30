Crveno-bijeli pobijedili Dubai, vezali četvrti trijumf u nizu i stigli Monako.

Izvor: MN Press/sofascore.net

Crvena zvezda pobijedila je Dubai, "vezala" četvrti trijumf u nizu u Evroligi i popravila svoj skor na 15-10. Tim trijumfom, Zvezda je bar privremeno skočila za nekoliko pozicija, jer Žalgiris (14-10) u ovom trenutku gostuje Baskoniji, dok Panatinaikos takođe sada igra, vodi protiv ASVEL-a i očekuje se da opravda ulogu favorita.

Iako je pobjeđivala i u prethodnim rundama, to joj nije pomoglo da napravi značajniji skok na tabeli, a večeras je čula i za poraz Monaka kod kuće od Virtusa, zbog kojeg se srpski tim izjednačio u skoru sa ekipom iz Kneževine.

Iako je još rano ulazili u detaljne kalkulacije, Zvezda je našla način da stabilizuje formu posle januarskih oscilacija i sa više optimizma gleda ka sljedećoj nedjelji i još jednom "duplom" evroligaškom programu - Hapoel u Areni u utorak, Makabi u petak.

Iako je i protiv Dubaija ispustila prednost od 20 poena, predvođena sjajnim Džeredom Batlerom i Džordanom Nvorom našla je način da mirno odbije nalete gostiju i da obraduje navijače u Beogradskoj areni.



