Crvena zvezda je raskinula ugovor sa američkim plejmejkerom Devonteom Grejemom.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je pred meč sa Megom u ABA ligi sporazumno raskinula saradnju sa američkim plejmejkerom Devonteom Grejemom. Košarkaš koji je stigao direktno iz NBA lige planiran je kao veliko pojačanje, ali nije opravdao očekivanja.

Nekada startni plejmejker u NBA ligi u nekoliko timova za Zvezdu je u Evroloigi prosječno bilježio 3 poena, 1,3 skoka i 1,1 asistenciju. Povrijedio se pred sam početak sezone i nikako nije uspio da se uklopi u tim.

Saša Obradović je u nekoliko navrata pričao o njegovim igrama i očekivanjima od Grejema, a u posljednjih nekoliko mečeva smo vidjeli da je i Jago dos Santos koji je na startu sezone bio otpisan dobijao šansu prije Grejema.

Saopštenje Crvene zvezde

"KK Crvena zvezda Meridianbet i Devonte Grejem sporazumno okončali saradnju, Američki bek Devonte Grejem i KK Crvena zvezda Meridianbet sporazumno su u subotu okončali saradnju.

Dogovor je postignut uz obostrano razumijevanje dvije strane: kluba i igrača, bez daljih finansijskih obaveza KK Crvena zvezda Meridianbet prema igraču. KK Crvena zvezda Meridianbet zahvaljuje se Devonteu Grejemu na angažmanu i profesionalnom ispunjavanju svojih obaveza tokom boravka u našem klubu, i želi mu puno sreće, zdravlja i profesionalnih uspeha u nastavku karijere", navodi se u saopštenju Crvene zvezde.