Američki avion za dopunu goriva u vazduhu prinudno je sletio na aerodrom "Ben Gurion" u Tel Avivu nakon što je pretrpio oštećenja tokom leta iznad Iraka.

Američki avion za punjenje gorivom prinudno je sletio u Tel Aviv nakon incidenta u vazdušnom prostoru Iraka, prenio je Tasnim, pozivajući se na iračke izvore.

Kako se navodi, avion je pretrpio oštećenja tokom leta, zbog čega je zatražio hitno slijetanje na aerodrom "Ben Gurion", gdje je potom proglašeno vanredno stanje.

Detalji o uzroku incidenta i eventualnim posledicama za sada nisu saopšteni.