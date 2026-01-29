Košarkaše Crvene zvezde poslije duela sa Dubaijem očekuje meč sa jednim od najboljih timova Evrolige.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Dubai u 25. kolu Evrolige, dok ih naredne nedelje čeka duplo kolo i duel sa Hapoelom iz Tel Aviva, takođe u Beogradu. Izraelski tim je i dalje u vrhu tabele, ali u poslijednje vrjeme imaju određenih problema. Vasilije Micić nikako da pronađe kontinuitet, dok je jedan od najvažnijih igrača Elajdža Brajant već duži period van tima zbog povrede.

Neizvjesno je da li će se oporaviti do meča sa Zvezdom, koja mu je po pravila omiljena "mušterija". U prvom okršaju ove sezone bio najbolji pojedinac na terenu, dok je ranije u dresu Efesa imao impresivne partije protiv crveno-bijelih. Ipak, Dimitris Itudis nije optimističan kada je u pitanju povratak iskusnog beka.

"On je jedno od pitanja sa kojima se bavimo. Nakon posljednjeg treninga nisam optimista, ali još ništa nije sigurno. Utakmice Evrolige su nešto posebno i često važi pravilo da je manje više. Moramo da ostanemo ujedinjeni i da imamo takav pristup na utakmici da zavisimo jedni od drugih, kao i to da se međusobno podržavamo", rekao je Itudis i dodao:

"Analizirali smo drugo poluvrijeme (meča sa Partizanom), situacije u završnici napada. Proveli smo dosta vremena radeći na tim segmentima i detaljno smo sve pregledali", rekao je Grk pred sa minhenskim Bajernom.

Iskusni bek već neko vrijeme nije na raspolaganju Itudisu. Brajant nije igrao ni protiv Partizana zbog povrede abdomena, odradio je trening, pokušao je krajnjim naporima da vrati, ali je procijenjeno da je to veliki rizik u ovom momentu.