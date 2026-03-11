Sloga Doboj objavila je snimak tuče i fotografiju Rada Šešlaka koji je izvukao najdeblji kraj u opštem haosu.

Izvor: FK Sloga Meridian/Facebook/Printscreen

Potpuni haos viđen je u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine gde su snage odmerili Sloga iz Doboja i Željezničar. Sloga je na kraju slavila posle boljeg izvođenja penala (1:1), da bi usledile nemile scene posle poslednjeg sudijskog zvižduka. Došlo je do opšteg meteža i tuče igrača i rukovodstva oba tima.

Saopštenjem se prvi oglasio Željezničar, gde je navedeno da su napadnuti igrači i stručni štab, a sada su svoju stranu priče izneli i iz Doboja. Najdeblji kraj je izvukao klupski fotograf Rade Šešlak.

"FK Sloga Doboj najoštrije odbacuje navode kojima se pokušava stvoriti pogrešna slika o dešavanjima nakon utakmice, te ističe da su tokom incidenta napadnuti članovi našeg kluba. Naime, naš klupski fotograf Rade Šešlak je fizički napadnut i udaren od strane igrača Samira Radovca i Sulejmana Krpić, u prilogu i video materijal kao jasan dokaz. U incidentu je učestvovao i predstavnik kluba Aleksandar Kosorić, koji je takođe bio dio sukoba nakon završetka utakmice", naveli su iz Sloge iz Doboja.

"Kao domaćin, FK Sloga Doboj je učinio sve da utakmica protekne u fer i sportskom ambijentu. Gostujući klub i njegovi navijači dočekani su na najbolji mogući način. Navijačima FK Željezničar omogućen je besplatan ulaz na stadion, a zbog vremena iftara obezbeđena je i voda za njihove navijače, što je gest poštovanja i sportskog domaćinstva koji govori sam za sebe", dalje se navodi.

Iz Sloge su pozvali nadležne organe da sprovedu istragu i tvrde da su meč organizovali po svim propisima. Ipak, zbog dešavanja na terenu sve je eskaliralo posle penal ruleta.

"Očekujemo da nadležni organi Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine sagledaju sve okolnosti, uključujući video dokaze, te donesu odluke na osnovu potpunih i objektivnih informacija."