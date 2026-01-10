Košarkaši Budućnost Volija u nedjelju gostuju Zadru u okviru 14. kola AdmiralBet ABA lige, a meč počinje u 17.30 časova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uoči duela, glavni trener Budućnost Volija, Andrej Žakelj, istakao je važnost reakcije i fokusiranja na vlastitu igru. „Zadar igra dobru košarku, sa mnogo kontakta i igre u niskom postu. Bez čvrstine, agresivnosti i kontakta ne može se igrati protiv njih, ali ni protiv bilo koga. Moramo da budemo mnogo bolji nego u prethodnoj utakmici“, rekao je Žakelj.

Plejmejker ekipe, Oleksandr Kovliar, dodao je da očekuje čvrstu i iskusnu igru Zadrana. „Moramo da odgovorimo istom mjerom i da budemo još čvršći od njih. Takođe, važno je da igramo brzo, jer imaju dosta iskusnih, starijih igrača. Od njih očekujem sporiju i strpljivu igru, kroz postavljene napade, uz čvrstinu i igru u niskom postu. Sigurno ćemo se dobro pripremiti za takav stil igre“, rekao je Kovliar.

Budućnost Voli će tako pokušati da savlada iskusnu ekipu Zadra i potvrdi dobre igre u nastavku sezone.





