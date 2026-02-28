Sunčano, do 19 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti sunčano, a najviša dnevna temperatura iznosiće 19 stepeni.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u nižim predjelima na sjeveru tokom jutra tek ponegdje moguća magla.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od minus pet do sedam stepeni, najviša dnevna od deset do 20 stepeni.

U Podgorici sunčano. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 4 stepena, najviša dnevna oko 19 stepeni.