Košarkaši Budućnost Volija igraju danas u Morači protiv Lietkabelisa utakmicu 14. kola A grupe Eurokupa.

Izvor: MONDO

Budućnost je prvi međusobni duel u gostima dobila 98:91, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je osam pobjeda i tri poraza.

Žakelj je istakao da Lietkabelis igra bolje nego u prvom dijelu sezone.

“Doveli su još dva nova igrača, pa nas svakako očekuje zahtjevna utakmica. Trenutno su u dobroj formi – pobijedili su Ulm na strani i odigrali kvalitetan meč protiv Burga. Kao i svaka utakmica u Eurokupu i ova nam predstavlja borbu za što bolju poziciju u grupi”, rekao je Žakelj.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.