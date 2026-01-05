Nevjerovatne partije Luke Dončića ove sezone u dresu L.A. Lejkersa.
Luka Dončić stigao je u NBA ligu 2018. godine i od tada mu nema ravnog. Statistika kaže da od tog trenutka niko poput njega nije ostvario toliko utakmica sa najmanje 35 poena, pet skokova i pet asistencija, što je opet imao prethodne noći kada je sa svojim L.A. Lejkersima pobijedio Memfis (120:114).
Dončić je meč završio sa 36 poena, devet skokova i osam asistencija, uz jednu blokadu. Šutirao je odlično (10/20), pogodio je četiri trojke, a promašio je i samo jedno slobodno bacanje uz tri izgubljene lopte.
Luka Doncic vs Memphis:— StatMuse (@statmuse)January 5, 2026
36 PTS
9 REB
8 AST
4 3P
Leading all players in 35/5/5 games since entering the league.pic.twitter.com/wjllOc195K
Istovremeno, oborio je rekord i Vilta Čemberlena i pretekao ga na listi košarkaša Lejkersa po broju utakmica sa učinkom većim od 35 poena. To je uspio da uradi za manje od godinu dana u Los Anđelesu, pa ćemo vidjeti koliko su realne neke veće mete u "gradu anđela" za njega.
Uz Dončića, sjajne partije odigrali su i Lebron Džejms i Džejk Laravija koji su dali po 26 poena. Ipak, Džejms je imao 10 asistencija i sedam skokova, a Laravija četiri asistencije i pet skokova.
Luka Dončić.— NBA (@NBA)January 5, 2026
Back-to-back triples.
Clutch.
Lakers lead in the final minute on NBA League Passpic.twitter.com/IUNTpxy2W5
Kada je u pitanju Memfis, kod njega je prednjačio Džejlen Vels sa 23 poena. Bivši igrač Partizana Džok Lendejl ubacio je 13 poena i imao deset skokova i zaista igra jako dobru sezonu. Tokom nje je na prosjeku od 11 poena i 5,8 skokova po meču, a ima i 1,6 asistencija.
NBA rezultati 5. januar:
- Klivlend - Detroit 110:114
- Orlando - Indijana 135:127
- Bruklin - Denver 127:115
- Majami - Nju Orleans 125:106
- Vašington - Minesota 115:141
- Finiks - Oklahoma 108:105
- Sakramento - Milvoki 98:115
- L.A. Lejkers - Memfis 120:114
(MONDO)