Počele su da se pojavljuju cifre koje bi Luka Dončić mogao da izdvaja kao alimentaciju bivšoj vjerenici Anamariji Goltes.

Luka Dončić i Anamarija Goltes otkazali su vjeridbu. Neće biti ništa od svadbe i sada komuniciraju isključivo preko advokata. Pokrenula je pravni postupak protiv njega i traži alimentaciju za dvoje djece - Gabrijelu i Oliviju. Već su krenule spekulacije oko toga koliko bi ta alimentacija mogla da iznosi.

Prema navodima stranih medija cifra bi mogla da dostigne maksimalnih 300.000 dolara mesečno. Nije slučajno baš ta brojka istaknuta, pošto je to iznos otprilike 10 odsto njegove mjesečne plate i to je maksimalni iznos koji sud retko prelazi, ali retko kada ide do krajnje cifre.

Nisu velike šanse da će baš to da bude cifra, ali je mnogo realnije da se alimentacija kreće između 100.000 i 200.000 dolara. Nije još poznato ni kada bi tačno mogla da bude donijeta odluka oko iznosa alimentacije.

Šta je Dončić rekao o svemu?

Posle pobjede protiv Čikaga (142:130) i meča u kom je Dončić dao 51 poen za Lejkerse, jedan slovenački novinar pitao ga je kako se bori sa privatnim problemima i sa tim što mora da izađe na teren uprkos tome.

"U redu. To je život, ne znam šta da kažem. Imam posao koji treba da odradim. Plaćaju me mnogo da igram za njih, tako da... Košarka mi daje neku vrstu mira kada igram mečeve", rekao je Dončić na slovenačkom.