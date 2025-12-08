Luka Dončić nastavlja da bilježi sulude brojke ove sezone i ponovo je imao tripl-dabl u pobjedi Lejkersa, prvoj od kada je dobio još jednu ćerkicu.
Slovenački košarkaš Luka Dončić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu za svoje L.A. Lejkerse i vodio ih je do pobjede protiv Filadelfije u gostima (112:108). Dončić je ovo uradio čim je doletio iz Slovenije, gde je prisustvovao rođenju ćerke Olivije, što je još nevjerovatnije da je odmah bio u ritmu za tripl-dabl.
Dončić je upisao 31 poen, 15 skokova i 11 asistencija, uz doduše loše procente šuta iz igre (9/24, odnosno 37,5 odsto). Imao je i 11 pogodaka sa "penala", dok je izgubio i pet lopti, ali je utisak da Lejkersi bez njega ne bi mogli da pobjede.
Važan doprinos dao je i Lebron Džejms koji je dao 29 poena, od čega 11 zaredom u poslednoj četvrtini, što je njegova najbolja partija od kada se oporavio od povrede. Takođe, Rui Hačimura je dodao 17, Ejton bez promašaja 14, a nešto slabije izdanje imao je Ostin Rivs (11 poena) koji ništa nije mogao da pogodi (3/16).
Luka Doncic vs PHI:— StatMuse (@statmuse)December 8, 2025
31 PTS
15 REB
11 AST
2 BLK
Passes Nikola Jokic in 30-point triple-doubles — only Oscar Robertson has more.pic.twitter.com/PYFEI4FeVq
Interesantno je da je ovo noć kada je Luka Dončić oborio rekord Nikole Jokića, svog odličnog prijatelja. Sada na zvaničnoj listi ima više tripl-dablova sa 30 poena od njega. Samo je Oskar Robertson ispred.
“It’s the best thing in the world. Obviously, two girls, they’re going to make my life hell, for sure. I know that. I’m going to be their security after I retire. All jokes aside, it’s the best thing in the world. I’m just blessed.” - Luka Doncic on the birth of his baby Oliviapic.twitter.com/8XVsnZXhKh— Dave McMenamin (@mcten)December 8, 2025
"Ovo je najbolji osjećaj na svijetu. Naravno, dvije djevojčice, ima da mi naprave pakao od života tu nema spora. Biću im obezbjeđenje kada odem u penziju. Šalim se naravno, to je najbolja stvar na svijetu. Blagosloven sam da se to desilo", rekao je Luka Dončić koji sa Anom-Marijom Goltes ima već dvogodišnju djevojčicu Gabrijelu.
Luka Dončić igrao kao "tata" i obara Jokićev rekord: Ovo što radi u NBA nije više normalno