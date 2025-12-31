Luka Dončić blista, a njegovi L.A. Lejkersi ne baš toliko. Opet je u istoriji NBA lige.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić odigrao je prethodne noći još jedan sjajan meč za L.A. Lejkerse, međutim to opet nije značilo da će njegova ekipa doći do pobjede. Lejkersi cio decembar imaju problema i nisu ih riješili protiv Detroita koji je bez većih problema slavio na ovom gostovanju 128:106, zadržavši prvu poziciju na tabeli Istočne konferencije.

Dončić je na ovom susretu ubacio 30 poena (9/22), imao je još 11 asistencija i pet skokova i bio je ubjedljivo najbolji igrač Lejkersa, što je bilo dovoljno da ispiše istoriju NBA lige.

Luka Doncic is now tied for the 4th most games in NBA HISTORY with 30+ PTS & 10+ AST.



He’s 26 years old.pic.twitter.com/SGlgzZlTJe — Real App (@realapp)December 31, 2025



Ovo je bila čak 91. utakmica za Dončića u kojoj je imao minimum 30 poena i 10 asistencija, što znači da sada deli treće mjesto večne liste sa Trejom Jangom iz Atlante. Dončić je i najmlađi košarkaš koji je stigao do ovih brojki, tek mu je 26 godina, a brzo će sigurno srušiti i dvojicu košarkaša koji su ispred njega na ovoj tabeli.

Ispred su samo njegov saigrač Lebron Džejms (105. utakmica sa ovakvim prosjekom), odnosno Džejms Harden (108), pa čak neće biti iznenađenje da ih Dončić pretekne i do kraja sezone.

Luka Doncic this season:



33.7 PPG (1st in NBA)

8.3 RPG (2nd by a guard)

8.6 APG (4th in NBA)

1.6 SPG (6th in NBA)



The first player in franchise history to average 30/8/8 in a season.pic.twitter.com/9BnUhYttHg — StatMuse (@statmuse)December 30, 2025



A pamtimo kad su mu govorili da je "bucko" i da neće uspjeti u NBA ligi, dok sada ispisuje stranice njene istorije...