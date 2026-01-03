Darko Rajaković mogao bi sa Torontom da šokira čitavu NBA ligu u narednim danima.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prve dane 2026. godine u NBA ligi neće samo obilježiti iščekivanje povratka najboljeg igrača lige, Nikole Jokića, već i nekoliko trejdova koji bi zaista mogli da uzdrmaju čitavo takmičenje.

Nemali broj timova u hodu će praviti promjene u ekipama i tražiti što bolja rješenja na tržištu. Ovo su neki od trejdova koji bi mogli da se dogode i da drastično promijene izgled lige i odnos moći u njoj.

Majkl Porter Džunior ide u Golden Stejt?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dugogodišnji šuter Denver Nagetsa Majkl Porter Džunior (27) ove sezone igra sjajno u Bruklinu, postiže po 25,8 poena po meču i 14. je najbolji strijelac lige. Međutim, dok ubacuje najviše poena u karijeri, njegov tim ne stoji dobro (10-22 skor), a Porterov kvalitet i šampionsko iskustvo iz Nagetsa mogli bi da iskoriste Golden Stejt Voriorsi.

Ako se to dogodi, Golden Stejt bi dao Bruklinu krilnog centra Džonatana Kumingu, beka Mozesa Mudija, šutera Badija Hilda, pik prve runde drafta 2028. i pik sa NBA drafta 2030. godine. Zauzvrat, Voriorsi bi uz Portera dobili i Hejvuda Hajsmita, 29-godišnje krilo Netsa.

"Očigledno je da Voriorsi žele da dovedu Stefu Kariju podršku među šuterima, ali moraju da budu oprezni da ne žrtvuju čitavu svoju budućnost sada kad su možda na jedan trejd od borbe za titulu. Ovo djeluje kao hod po tankoj žici. Porter je vrhunski šuter i njegova efikanost skrenuće pažnju protivničkih odbrana sa Stefa Karija i sa Džimija Batlera. Uz to, Porter bi trebalo da bude razumno plaćen u trejdu u kojem Voriorsi dobijaju igrača koji ubacuje 25 poena po meču i skoro polovinu šuteva iz igre, uz šut za tri poena od skoro 40 odsto", smatra novinar "Bličer riporta" Zek Bakli.

Lauri Markanen u Detroitu?

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Finski krilni centar Lauri Markanen (28) već godinama je centralni igrač projekta Jute Džez, ali bi to uskoro moglo da se promijeni. U Detroit Pistonsima pružio bi veliku podršku plejmejkeru Kejdu Kaningemu (24), vođi lidera tabele Istočne konferencije (25-9).Ako bi se to dogodilo, Detroit bi dobio Markanena, a Juta Tobajasa Herisa, Džejdena Ajvija, Rona Holanda i "pikove" NBA drafta 2030. i 2032. godine.

Ako bi se to dogodilo, Detroit bi dobio Markanena, a Juta Tobajasa Herisa, Džejdena Ajvija, Rona Holanda i "pikove" NBA drafta 2030. i 2032. godine.

"Snažna kombinacija izuzetne igre Kejda Kaningema, agresivne odbrane, kao i njihove neprekidne energije u punom gasu, gurnula je Pistonse u kategoriju zaista dobrih timova. Ipak, možda im je potrebna još jedna zvijezda kako bi iz tog nivoa prešli u istinsku elitu. A moguće je i da ne žele samo da čekaju i vide da li bi neko od aktuelnih igrača, poput Ajvija, Holanda, Džejlena Durena ili Osara Tompsona mogao da popuni tu prazninu. Markanen bi se uklopio savršeno. Proširio bi napadački arsenal, drastično unapredio prostor u napadu i skinuo veliki dio tereta sa Kaningemovih leđa, a da ekipa pritom ne bi izgubila ništa na visini, niti na agresivnosti i opštoj defanzivnoj čvrstini".

"Pod uslovom da Juta Džez ne postavi nerealno visoku cijenu, ovo je šansa za Pistonse da povuku agresivan potez ka tronu, a da ne moraju da se odreknu Durena ili Tompsona. To zapravo ne bi bila potpuna igra na sve ili ništa, ali bi potencijalna nagrada bila toliko velika da takvu priliku moraju da iskoriste", navedeno je.

Trej Marfi u San Antoniju?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Spursi su ove sezone postali noćna mora dominantnog šampiona Oklahome i tri puta u nizu su je pobijedili. Ekipa Miča Džonsona trenutno ima skor 25-9, druga je na Zapadu i mogla bi da bude još jača ako iz posljednjeplasiranog tima konferencije Nju Orleansa (8-28) dođe krilni košarkaš Trej Marfi (25)

U tom trejdu Nju Orleans bi dobio Keldona Džonsona, Džeremija Sočana i pik prve runde NBA drafta 2031.

S obzirom na to da bi dovođenje Janisa Adetokumba u Sparse moglo da bude preskupo, Marfijevim dolaskom lider ekipe Viktor Vembanjama dobio bi značajno pojačanje na visokim pozicijama.

Marfi je krilo koje igra dobro u oba pravca i mogao bi da učini San Antonio još ozbiljnijim konkurentom najboljim timovima lige. "On spaja svestranu defanzivu sa napadačkim paketom idealnim za vrhunskog igrača iz drugog plana: ima atleticizam dostojan takmičenja u zakucavanjima, šut za tri poena precizniji od 38 odsto i taman toliko kreacije da preuzme kormilo kada je najvećim zvijezdama potreban predah".

Razlaz veterana iz Los Anđeles Klipersa?

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Prema istom izvoru, Los Anđeles Klipersi mogli bi da se u jednom potezu rastanu sa veteranima koji nisu i neće donijeti titulu - Kavaijem Lenardom (34), Džejmsom Hardenom (36) i odavno otpisanim Krisom Polom (40). Sve njih bi mogao da pošalje u Majami, u zamjenu za tamošnje asove Tajlera Hiroa (25), Endrjua Viginsa (30), Terija Rozira (31), Litvanca Kasparasa Jakučionisa (19) i "pikove" draftova 2030. i 2032.

Majami bi napravio ovaj potez u pokušaju da ne postane osrednji tim na Istoku, mada je teško zamisliti kako bi mu u tome pomogli igrači koji nisu to spriječili ni u Klipersima. Sa druge strane, Klipersi nemaju razlog da ne naprave ovako radikalan potez jer su svakako jedan od najgorih timova u NBA ligi. Već sezonama pokušavaju da ostvare uspjeh sa timom u kojem su vođe Harden i Lenard, ali to se nije dogodilo.

Da li Tajler Hiro i Endrju Vigins napravili nešto više u Klipersima?

Janis Adetokumbo završava kod Čačanina?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prema prognozi "Bličer Reporta", dvostruki MVP NBA lige Janis Adetokumbo mogao bi da ode u Toronto Reptorse kod srpskog stručnjaka Darka Rajakovića. Ako se to dogodi, Grk bi zajedno sa bratom Tanasisom otišao u Kanadu, dok bi Milvoki Baksi za svoju prvu zvijezdu dobili niz igrača - Arj-Džej Bareta, Jakoba Peltla, Kolin Mari-Bojsa, Džej-Kobi Voltera i pikove draftova 2030, 2031. i 2032. godine.

Sve bi podsjetilo na situaciju u kojoj su Reptorsi 2018. doveli Kavaija Lenarda iz San Antonija i odmah sa njim osvojili titulu. Rajaković je složio i odlično vodi Toronto, a Janisov dolazak podigao bi čitavu franšizu na novi nivo i automatski bi je svrstao među favorite za osvajanje titule. U ovom trenutku, Toronto je četvrti na tabeli Istoka sa skorom 20-15.

Zašto bi Milvoki pristao na ovo? Zato što se već mjesecima sve glasnije nagađa da će Janis u jednom trenutku dići ruke od Baksa i odlučiti da promijeni tim da bi još osvajao titule.

Da li će to pokušati sa Reptorsima?