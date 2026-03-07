Nikola Jokić bio jedina svijetla tačka Denvera protiv Njujorka.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su pravi debakl na meču protiv Njujork Niksa u NBA ligi – na svom terenu upisali su poraz od čak 39 poena razlike. Da situacija bude još gora, na ovom meču povrijedio se Džamal Marej, pa je pitanje sa kim će Nikola Jokić u narednom periodu moći da popravi lošu situaciju u kojoj se nalazi tim iz Kolorada.

Nakon utakmice koju su Denver Nagetsi ubjedljivo izgubili, najbolji košarkaš na svijetu bio je veoma kritičan prema svojoj ekipi, a na kraju je govorio i na srpskom – što mu je prijalo jer je na maternjem jeziku mogao da kaže šta misli o aktuelnoj situaciji u kojoj se nalazi franšiza kojoj su mnogi predviđali pohod na NBA titulu ove sezone.

„Bio je ovo loš meč za nas, naravno. Započeli smo meč vrlo dobro, imali otvorene poglede ka košu, a onda pali. Bila je to loša energija, loši skokovi, 50-50 lopte su bile njihove. To je bio naš loš nastup. Ovo je vjerovatno prvi put u mnogo vremena da smo odustali. Možda nijesmo odustali, ali je bilo loše i energija nije bila dobra. Nadam se da je to samo jedan takav meč. Naravno, Džamal Marej se povrijedio i to nam nije pomoglo. Pejton Votson se još nije vratio. Ne znam, ovako je cijele sezone, ali nadam se da ćemo naći način da budemo zdravi i da počnemo da igramo mnogo bolje“, zaključio je srpski košarkaš.

Ekipi Denvera biće još teže u narednom periodu zbog povrede Džamala Mareja, a njegovu ulogu moraće da preuzmu košarkaši koji protiv Njujorka nijesu pokazali da su sposobni za to. Jokić se ipak nada da cijeli tim može da postane bolji.

„Definitivno moramo da naučimo iz toga, pogledamo snimak. Kad god izgubite možete da naučite iz toga i postanete bolji. Moramo to da uradimo, vidjećemo kako ćemo odgovoriti“, rekao je Nikola Jokić prije nego što je prešao na srpski i tako završio razgovor sa medijima nakon debakla.

Nikola Jokić je u nekoliko rečenica analizirao težak poraz svog tima i jedan od najuvjerljivijih poraza u cijeloj NBA sezoni. Po njegovim riječima, Denver nije postojao na terenu u drugom dijelu meča, nakon povrede kanadskog beka.

„Loše smo ušli u to drugo poluvrijeme, Džamal se povrijedio... Tokom cijele utakmice nijesmo mogli da ponovimo šut za tri poena. Cijelo drugo poluvrijeme je jedan tim bio na terenu, a to su bili oni. Mislim da se pobjednik pamti, igraš da bi pobijedio, neka kombinacija uživanja i želje za pobjedom“, istakao je srpski košarkaš.