Toronto Reptorsi su sve iznenadili na početku sezone i sada su posle serije pobjeda pri vrhu tabele NBA lige.

Izvor: Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia

Dok je ekipa Nikole Jokića poražena u produžetku od Čikaga, Darko Rajaković je nastavio da veže pobjede. Njegov Toronto je u dramatičnoj utakmici savladao Šarlot Hornetse 110:108, što je bila četvrta pobjeda zaredom tima iz Kanade.

Nekadašnji NBA šampion je ovaj niz krenuo trijumfom na d Bruklinom 119:109, zatim su savladali Klivlend 126:113,. a potom i Indijanu 129:111. Čak i prije ovog niza pobeda bili su u sjajnoj formi.

Prije poraza od Filadelfije takođe su naređali četiri trijumfa nad Atlantom, Milvokijem, Memfisom i Klivlendom. Nakon ove dvije serije pobjeda Toronto je sa 9 pobjeda i 6 poraza treći na tabeli Istoka, iza Detroita i Klivlenda.

Kako je Toronto pobijedio?

Reptorse je do ove pobjede vodio Brendon Ingram sa 27 poena, 6 skokova i 3 asistencije. Po 16 poena imali su Skoti Barns i Ar Džej Beret, dok je Imanuel Kvikli uz 15 poena imao 10 skokova. Kod Hornetsa ruki Knupel je imao 24 poena, Mikal Bridžis 22. a Lamelo Bol 20 uz 17 poena Kolina Sekstona.

(MONDO, N.L.)