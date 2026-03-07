Optužnicom obuhvaćeno više osoba iz regiona; droga pronađena na brodu „Aressa“ nakon pretresa holandske obalske straže kod Arube

Izvor: Kurir/Libertaspres/Sky aplikacija

Navodni vođa „kavačkog klana“ i odbjegli Radoje Zvicer, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), platio je 4,5 miliona eura državljaninu Srbije Miroslavu Starčeviću za učešće njegove kriminalne grupe u nabavci i transportu kokaina brodom.

Optužnicom SDT-a, osim Zvicera, obuhvaćeni su i Slobodan Kašćelan, Ljubo Milović, Radovan Pantović, Milan Vujotić, Saša Bulatović, Dragan Knežević, Milan Knežević, Bojan Rajković, Goran Stojanović, Radisav Radović, Miljan Knežević i Igor Božović. Terete se da su na području Južne Amerike, Arube, Grčke i drugih država prekookeanskim brodovima krijumčarili ukupno 5,1 tonu kokaina.

Starčeviću i članovima njegove grupe za ovo krivično djelo sudi se u Srbiji.

Prema navodima optužnice, Zvicer i Starčević organizovali su primopredaju novca 10. januara 2020. godine na Zlatiboru, kada je predato 2.973.500 eura. Narednog dana organizovana je nova primopredaja na teritoriji Kraljevine Holandije, u iznosu od 450.000 eura.

Tužilaštvo tvrdi da je Zvicer iz tog novca Starčeviću predao iznose od po 509.000 i 180.000 eura, kao dio finansiranja kupovine i transporta kokaina brodom, pišu Vijesti.

Kako se navodi u optužnici, droga je bila podijeljena među članovima kriminalne organizacije. Najveća količina pripala je Zviceru – 200 kilograma kokaina, Draganu Kneževiću 131,5 kilograma, a Milanu Vujotiću 125 kilograma. Ostalim optuženima pripale su manje količine: Kašćelanu 50 kilograma, Miloviću 20, Pantoviću 10, Bulatoviću dva kilograma, Milanu Kneževiću 20, Božoviću 50, a Stojanoviću tri kilograma.

Droga pronađena na brodu „Aressa“

Prema navodima iz optužnice, članovi posade ukrcali su se na brod „Aressa“ na nepoznatoj lokaciji. Plovilo je prethodno plovilo duž obale Zapadne Afrike i Senegala, a uplovljavalo je i u više brazilskih luka.

U periodu od 7. do 23. februara 2020. godine brod je preko Surinama uplovio u vode Venecuele. Prije ulaska u teritorijalne vode Arube, prema navodima tužilaštva, na brod je utovaren kokain koji je dostavljen na tri glisera.

Droga je potom sakrivena u prostor koji služi kao rezervoar za gorivo, nakon čega se brod uputio ka Arubi.

Priobalna straža Kraljevine Holandije na Holandskim Karibima izvršila je 24. februara 2020. godine pretres broda, kada je kokain pronađen i zaplijenjen.

Pravosudni organi Arube vodili su krivični postupak protiv članova posade broda „Aressa“, među kojima su bili crnogorski državljani D.Ž., B.T., M.A., Đ.M., L.V., R.V., M.N., Ž.D., G.Z., M.N. i M.D. Oni su pravosnažno osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog prevoza kokaina.

Policijski inspektor prodavao informacije

Jedan od optuženih, Miljan Knežević, bio je inspektor Granične policije. Prema navodima optužnice, on je zloupotrijebio službeni položaj i Radisavu Radoviću prodavao policijske informacije, pišu Vijesti.

Njihova komunikacija odvijala se putem tada kriptovane aplikacije Skaj. Knežević je, kako tvrdi SDT, Radovića obavještavao o provjerama osoba koje prelaze granicu, a koje je on tražio da se provjere.

Takođe je provjeravao da li postoji nalog za zadržavanje Radovića prilikom prelaska granice, a u više navrata omogućio je neidentifikovanim osobama da napuste Crnu Goru bez granične kontrole.

U optužnici je navedeno i da je Kneževiću novac u iznosu od 2.000 eura predat u bijeloj koverti.