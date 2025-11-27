Kendrik Perkins otkrio je detalje iz svlačionice Oklahome dok su tamo zajedno igrali on i Rasel Vestbruk, a Darko Rajaković im je očitao bukvicu.

Izvor: Profimedia

Darko Rajaković pravi čuda u Torontu. Reptorsi su trenutno drugi na tabeli na Istoku sa skorom 14-5 i nižu pobjede. Nezaustavljivi su i glavni razlog za to je upravo srpski trener. O njemu je pričao i NBA šampion Kendrik Perkins koji je otkrio neke detalje sa njegovog početka koje mnogi nijesu znali.

"Reći ću vam najvažniju stvar koja mi je zapala za oko. Darko, koji je trener Toronta, kada je došao u NBA bio je pomoćnik u Oklhaomi. Ja sam bio tada tamo i znam koliko je 'vatren'. Sjedio je na kraju klupe tada", počeo je Perkins izlaganje.

Kendrick Perkins believes on this Toronto Raptors team because of head Coach Darko Rajaković:



"When he first got to the NBA, he was an assistant coach in OKC when I was there... He walks into the film room and he instantly starts going at Russell Westbrook."@RoadTrippinShowpic.twitter.com/dVDw7kmbx9 — Hassan (@YourBoyH2O)November 26, 2025

Zatim je otkrio šta se sve dogodilo u toj sobi.

"Jedan od pomoćnika nije bio tu tada, Darko je zauzeo njegovo mjesto i taj je**ni čovjek je došao na video analizu i pokazao sve greške koje je vidio u odbrani. Brate, ušao je u sobu i odmah je počeo da napada Rasela Vestbruka 'ti je**no moraš da probiješ ovaj blok, ovo je neprihvatljivo'. Pomislio sam 'oh, sr**e, Darko, au'. Od čovjeka koji je sjedio na kraju klupe, došao je i napao jednog od najboljih igrača."

"Pogledajte šta radi u Torontu"

Za Kendrika uopšte nije iznenađenje način na koji Reptorsi igraju i šta se dešava sa njima.

"Kada vidiš sada kulturu Toronta, vidiš koliko je vatren i kako brani svoje igrače, vidiš koliko ih je 'zapalio'. Oni u Torontu prave opasno mjesto na kom ćeš da igraš. Gledao sam prije neko veče način na koji je Skoti Barns čuvao Evana Moblija. Vidio sam da igraju potpuno drugačije, svaka čast Bilu Simonsu što se izvinio i rekao da je pogriješio", zaključio je Perkins.