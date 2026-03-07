Holandski premijer Rob Jeten izjavio je da napadi SAD i Izraela na Iran nisu u skladu sa međunarodnim pravom, čime se stav Holandije približava kritikama drugih evropskih zemalja, poput Španije i Francuske.

Izvor: Bakr ALkasem / AFP / Profimedia

Holandski premijer Rob Jeten izjavio je da napadi na Iran nijesu u skladu sa međunarodnim pravom, priznajući prijetnju koju Teheran predstavlja za regionalnu bezbjednost. Ovaj stav približava Holandiju drugim evropskim zemljama, uključujući Španiju i Francusku, koje takođe dovode u pitanje legalnost rata, izvještava Politiko.

„I napadi na Iran prošle nedjelje i neprihvatljiva iranska odmazda protiv zemalja u regionu su van okvira međunarodnog prava“, rekao je Jeten novinarima na svojoj nedjeljnoj konferenciji za štampu u Hagu.

Jeten je dodao da holandska vlada ima „razumijevanja“ za početne napade na Iran, s obzirom na dugogodišnju prijetnju koju Teheran predstavlja za sopstveno stanovništvo i regionalnu stabilnost. Međutim, naglasio je da međunarodna zajednica mora da nastavi da brani međunarodno pravo i traži diplomatska rješenja, „bez obzira koliko to teško bilo“.

Koje su namjere i ciljevi napada?

Holandski lider je takođe doveo u pitanje krajnji cilj američko-izraelske vojne kampanje.

„Ključno pitanje ostaje: kada će se napadi smatrati uspješnim?“, rekao je Jeten, prenosi Index. Dodao je da prije nego što može da donese sud o tome da li njegova vlada podržava metode koje su SAD i Izrael izabrali u Iranu, mora da „razumije koje su namjere i ciljevi ovih napada“.

Nakon što su iz Bijele kuće stigle oprečne poruke o opravdanjima i ciljevima rata u Iranu, američki predsjednik Tramp je u petak izjavio da je krajnji cilj njegove administracije „bezuslovna predaja“ lidera Islamske Republike.

Jeten, koji je ranije ove nedjelje nazvao napade na Iran „donekle suprotnim“ međunarodnom pravu, takođe je rekao da je Francuska zatražila od Holandije da podrži njen nosač aviona Šarl de Gol u Mediteranu za odbrambene operacije. Holandska vlada će razmotriti zahtjev tokom vikenda.