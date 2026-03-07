Navodni napadi dronova iz Irana na Azerbejdžan izazvali su strah od širenja rata na Južni Kavkaz. Vlasti u Bakuu najavile su moguće odgovore.

Izvor: X/nexta_tv/Printscreen/Privatna arhiva/Photo Agency/Chip Somodevilla/Shutterstock

Napadi dronovima koji su, prema navodima Azerbejdžana, izvedeni iz Irana izazvali su strah da bi rat na Bliskom istoku mogao da se proširi na Južni Kavkaz. Nakon udara u azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, vlasti u Bakuu najavile su moguće odgovore i stavile vojsku u stanje najviše pripravnosti.

Napad dronovima na aerodrom i područje škole

Prema informacijama iz Azerbejdžana, dva kamikaza drona pogodila su odvojene lokacije na aerodromu u Nahčivanu, teritoriji Azerbejdžana koja se graniči sa Iranom, Jermenijom i Turskom. Jedna eksplozija dogodila se i u blizini škole.

U napadu su povrijeđene četiri osobe.

Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev optužio je Teheran za „teroristički čin“ i naredio oružanim snagama da se pripreme za moguće odmazdne mjere, piše portal OC Media.

Istovremeno je Azerbejdžan saopštio da povlači dio diplomatskog osoblja iz Irana.

Azerbaijan said it had foiled multiple acts of "terrorist" sabotage allegedly planned by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), including a scheme targeting a major oil pipeline running through the South Caucasus to Turkiye.



According to a statement from the State… — The Cradle (@TheCradleMedia)March 7, 2026

Iran negira odgovornost

Iran je odbacio optužbe i tvrdi da iza incidenta stoji Izrael, blizak saveznik Azerbejdžana i njegov važan snabdjevač oružjem.

Teheran već duže vrijeme optužuje Izrael da koristi teritoriju Azerbejdžana za obavještajne operacije i potencijalne napade na iranske ciljeve.

Strah od širenja rata na Kavkaz

Analitičari upozoravaju da bi ovaj incident mogao da označi širenje sukoba između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana na strateški osjetljivi region Južnog Kavkaza.

„Rizik da se rat proširi na Kavkaz nije mali“, ocijenio je jermenski analitičar Hakob Badaljan.

Pojedini stručnjaci smatraju da bi dalja eskalacija zavisila od poteza Bakua i njegovog saveznika Turske, ali i od reakcije Irana.

Sukob prelazi u fazu iscrpljivanja

U međuvremenu, rat između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana ulazi u novu fazu.

Izvori navode da se sukob, koji je u prvim danima bio obilježen snažnim i preciznim udarima na strateške ciljeve, sada pretvara u širi rat iscrpljivanja sa stalnim razmjenama raketa i dronova.

Najnoviji napadi u Nahčivanu ukazuju na to da se borbe polako šire i van prvobitnih zona sukoba.

Za sada nema zvanične potvrde o tome ko je odgovoran za napade dronovima niti kolika je tačno šteta na aerodromu.

Stručnjaci upozoravaju da je situacija veoma nestabilna i da bi uključivanje novih regiona moglo dodatno zakomplikovati već opasan sukob na Bliskom istoku.