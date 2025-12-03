Slovenački košarkaš Luka Dončić ispričao je da ne prati previše NBA ligu i da ne zna ništa o Torontu, a onda je shvatio da će time uvrediti i Darka Rajakovića. Brzo se ispravio.

Luka Dončić dominira ove sezone u NBA ligi i videli smo da je pre dva dana uspeo da izjednači sopstveni rekord, kao igrač koji je najbrže u sezoni stigao do 500 poena, 100 skokova i 100 asistencija, međutim niti prati svoje "istorijske rezultate", niti ga previše zanima šta se dešava kod konkurenata.

Upitan da li je pratio Toronto, narednog rivala L.A. Lejkersa, koji zaista blista ove sezone na Istoku, Luka Dončić je objasnio još jednom da ne voli da gleda utakmice NBA lige, pošto znamo da u slobodno vreme radije gleda Evroligu.

"Ne gledam previše NBA, žao mi je", rekao je Luka Dončić i nasmejao se, a onda je shvatio da će time uvrediti srpskog trenera Darka Rajakovića koga odlično poznaje: "Znam da imaju dobar skor. Sviđa mi se trener koji ih trenira. On ih je naterao da igraju više 'fizički'".

Tako se na vreme Luka Dončić ispravio dok je pokušavao da "spusti Amerikance", kojima nije zaboravio potcenjivanje Evrolige iz koje je došao kao šampion 2018. godine, poručivši da Darko Rajaković radi dobar posao u Torontu.

Prethodne noći je Toronto upravo došao do pobede protiv Portlanda, čime je prekinuo niz od dva uzastopna poraza. Pre toga je Toronto imao čak devet uzastopnih pobeda i značajno je preokrenuo situaciju na tabeli Istoka, tako da u ovom trenutku drže drugo mesto sa skorom 15-7.

Meč između Toronta i L.A. Lejkersa igra se u noći između četvrtka i petka od 1.30.