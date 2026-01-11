Estradni mag bio sa 3 žene u isto vrijeme pa napravio dijete maloljetnici: Zbog Božinovske rasturio vezu i napustio sve

Malo ko zna nevjerovatnu životnu priču Radeta Vučkovića isprepletanu burnim ljubavnim vezama.

Rade Vučković, autor bezbroj evergrinova koji decenijama ne gube na popularnosti, te ih i omladina obožava, ali malo ko zna njegovu nevjerovatnu životnu priču isprepletanu burnim ljubavnim vezama.

Sa 19 godina je stigao u Beograd i upisao Muzičku akademiju. Skoro svake večeri je nastupao u "Topčiderskoj noći", u to vrijeme ovaj restoran je bio omiljeno stecište Beograđana. U 22. godini već je postao velika zvijezda.

Burna mladost i veliki uspjeh

Susret sa Borisom Bizetićem bio je presudan za Radetovu karijeru, a desio se početkom sedamdesetih. Bizetić je tada radio sa Mikijem Jevremovićem, ali je, iz nepoznatih razloga, Radetu ponudio da otpjeva njegovu pesmu "Tako je plakala Isidora". Za kratko vrijeme ploča je prodata u više od 400.000 primjeraka.

Sve dok nije upoznao harmonikaša Budimira Bucu Jovanovića, koji je komponovao za Šabana Šaulića, Vučković se bavio zabavnom kafanskom muzikom. Njegove prve kompozicije u duhu narodne muzike su postale veliki hitovi, a kroz bogatu karijeru sarađivao je sa svim velikim imenima sa muzičke scene.

Najpoznatije pjesme je uradio za Šabana Šaulića ali i za mnoge druge pjevače: "Kako si majko, kako si oče", "Dođi da ostarimo zajedno", "S namerom dođoh u veliki grad", "Dva galeba bela", "Sneg je opet, Snežana", "Sanela", "Danima te čekam", "Dođi da ostarimo zajedno", "Šumadijo, ko bi tebe ostavio", "Rado, lepa Rado" i "Nisam te se nagledao" i mnoge druge.

Prvu pravu ljubav doživio sa izvjesnom Nadom iz Beograda

- Imao sam dvadeset godina kada sam upoznao majku svog najstarijeg sina, Nadu. Ona je gore sa Čubure, Beograđanka. Bili smo zajedno sedam godina. Mi se nikada nismo vjenčali, a nije da nisam htio. Kad smo se Nada i ja rasturili, ona je otišla u Crkvenicu i tamo je odvela i Sašu. Kasnije se i udala u Crkvenici i dobila još dvoje djece. Kad je Saša slavio 50. rođendan i poslao mi sliku na kojoj je i Nada, nisam je vidio sigurno četrdeset godina. Pjevali su moju pjesmu "Nisam te se nagledao" i poslali mi snimak. Moram da ti priznam, to me baš dirnulo... Moja odsutnost je bila najveći krivac za krah naše veze. Mnogo sam putovao, Amerika, Australija, Rusija, i onda smo nas dvoje pukli. Ona je bila mnogo vezana za majku, ja sam imao neki kuršlus sa njenim roditeljima, i tu sam pukao. Tako smo i završili...

Fatalan susret sa maloljetnom Gocom Božinovskom

A onda je uslijedila fatalna ljubav sa pjevačicom Gocom Božinovskom, koja nije bila ni punoljetna u momenetu kada je upoznao.

- Goca, ah Goca... Evo, ovako je bilo: zvali su me neki moji prijatelji koji su bili muzičari, pjevači pod šatorima, kad su nastupali u jednom mjestu odakle je ona. Ona je crnka, znaš, lijepa, imala je sedamnaest godina i pjevala je pod šatorom, a ja sam već imao 30 godina. Išao sam onako neobavezno sa Šabanom Šaulićem. Tu su bili i Zorica Brunclik i Kemiš, Rade Jorović, Vesna Zmijanac... Svi mogući pjevači su tada bili pod šatorima. Tu sam je upoznao i nekako nas je zateklo jutro, popili smo malo više. Kaže Goca u jednom trenutku kako mora da ide kući, a ja joj kažem da ćemo mi da je vozimo. Ona nije smjela od roditelja, a ja sam insistirao i rekao: "Ajde, taman da ih upoznam" - prisjeća se ljubavne priče sa Gocom za "Kurir" i nastavlja:

- Mene je njen otac kasnije mnogo volio, bilo mu je drago što smo mi kao poznati dovezli njegovu ćerku kući. Sve je to bilo bezazleno, nisam mislio o nekom zavođenju. Bila je stvarno izuzetno zgodna, lijepa, predivno građena. Počeli smo da pijemo neku rakiju i pita me njen otac da li sam oženjen i ja kažem da jesam. Onda on meni kaže: "Pa šta ti tražiš sa mojom ćerkom?" Onda sam mu ja objašnjavao da mi nismo zajedno. Kako je vrijeme odmicalo, mi smo sjedeli malo duže, pili smo, mezili... Kada sam se malo intimizirao sa njim, kažem ja njemu: "Boro, ja ću da se razvedem i oženiću se tvojom ćerkom." Nisam bio u braku, ali sam još bio sa Nadom u vezi. Mirili smo se, rasturali.

Tada je definitivno raskrstio sa Nadom i ozvaničio vezu sa Gocom Božinovskom.

- Rasturim ja vezu s Nadom i dovedem Gocu u Beograd. Ona je stanovala kod mene u Kapetan Mišinoj, gdje sam u međuvremenu imao i svoj stan. Tako počinje naš zajednički život.

Između Nade i Goce pojavila se jedna Vesna

- E, a posle Nade, a prije Goce, imao sam jednu ženu koju sam uselio u svoj stan i tu sam sebi napravio problem. Ona se zvala Vesna, bili smo dvije godine zajedno, bila je tu kad je Nada otišla u tim fazama našeg mirenja. Nisam ja tada Gordanu imao u planu. Goci sam uzeo stan kod nekih mojih prijatelja u Knez Mihailovoj, tu pored je stanovala Vesna Zmijanac u vreme kada se zabavljala sa Kemišem. Goca i Vesna su se tada družile, živele su praktično u istom stanu, u prizemlju. Kemiš je u to vrijeme služio vojsku, njih dvije su tu živele, a mi smo dolazili. E sad, postojala je sve vrijeme i moja djevojka Vesna... Kad sam vidio da nema drugog izlaza, ja sam sa Gordanom otišao za Njemačku. Ostavio sam sve, cio stan, Vesnu u stanu i tri mjeseca otišao sa njom.

Priznaje da zbog Vesne nije hteo da izgubii Gordanu.

- Goci nije bilo prijatno što ona uopšte postoji i što živi tu, svega je tu bilo, ali nije za priču. Bez obzira na sve, Goca je bila ljubomorna. Dok smo nas dvoje bili u Njemačkoj, Vesna se pokupila i otišla. Volio sam ja nju na neki način, čak sam i htio da živim sa njom, ali nisam želio da izgubim Gordanu. Vraćam se ja iz inostranstva i ulazim u stan, ono prazan, nema ništa. Pokupila je sve stvari, samo je ostavila moj klavir. Kasnije je i ona rekla da je to iz hira uradila, priznala mi je. Onda sam se tu uselio sa Gocom. Ona je bila veoma vrijedna i dobra za kuću, za deset dana mi smo obnovili sve stvari i namještaj. Imala je radne navike, naučila je od majke i sestre. Imala je taj dar da zna da skuva, spremi, očisti...

Najteži period u životu

Ljubav sa Gocom trajala je 8 godina, a završila se zbog njegovih nevjerstava.

- Taman kad smo se vratili iz Njemačke, ona je ostala u drugom stanju i tada dolazi naša Jelena. Nekih osam godina smo mi bili zajedno. Bilo je mnogo lijepih dana dok smo bili zajedno svi troje, to su nezaboravni momenti. E, onda su krenuli problemi. Bio sam vinovnik toga, kasno sam dolazio kući ili nisam ni dolazio, počeo sam da je varam... Tako da je to bilo ružno s moje strane. Dan-danas Goca kaže: "Nisam ja Vučkovića ostavila, nego on mene." Jelena mala, a ona je uzima i odvodi u selo. To sam veoma teško podnio, mislim da mi je to jedan od najvećih životnih brodoloma. Cio taj period, kada je ona otišla od mene i ostavila dijete sa roditeljima da bi živjela sa Zlatom, želim da zaboravim. Meni se u tom trenutku ponavlja sudbina, zbog ženske sujete sam odvojen i od svog drugog djeteta.

I Šijanova djeca ga obožavaju

Otkrio je u ispovijesti za "Kurir" da ga obožavaju i djeca koju je Goca dobila sa Zoranom Šijanom.

- Mene Gocina djeca iz braka sa Šijanom mnogo vole. Mirko me često zove i ćale. Jedne godine otišao sam im na slavu, zvali su me Goca i Mirko, baš su insistirali. Sjedeli smo tako i ja sam malo više popio. Sedeo sam za stolom, a iza mene je stajala Zoranova velika slika. U jednom trenutku, ja sam ustao i rekao da nije u redu što se nisam pozdravio sa domaćinom. Okrenuo sam se i poljubio Zoranovu sliku!

Ističe da je danas sa svim svojim bivšim nevenčanim ženama u dobrim odnosima.

- Sa svim svojim bivšim vezama ja sam ostao u dobrim odnosima, i sa Nadom i sa Gocom i sa Tamarom. Poslednjih 25 godina sam u vezi sa jednom Nadom. Moja sadašnja žena ima sina iz prvog braka, ona je modni kreator, lepo nam je. Kod Vučkovića nikada nije bilo razvoda, moji rođaci nikada nisu mogli da razumeju kako imam troje dece iz tri veze. Mislim da su mi nekako uvek nedostajali roditelji, porodica, ta toplina, nedostajao mi je i moj zavičaj.

