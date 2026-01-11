Čikago Bulsi su savladali Dalas rezultatom 125:107, a Vučević je meč završio sa 15 poena i 12 skokova.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Najefikasniji kod domaćih bili su Vajt sa 22 i Dosunu sa 20 poena, dok je kod Dalasa najbolji učinak imao Nembhard sa 16. Čikago sada ima skor 18-20 i drži desetu poziciju na Istoku, dok je Dalas 12. sa učinkom 14-25.

Veliku pažnju privukao je i duel u Bostonu, gdje su San Antonio Sparsi slavili protiv Seltiksa 100:95, a ključnu ulogu ponovo je imao Viktor Vembanjama. Francuski centar, koji još uvijek ima ograničenu minutažu nakon povrede, preuzeo je odgovornost u završnici i sa dva izuzetno teška šuta riješio meč. Završio je utakmicu sa 21 poenom, šest skokova i tri blokade. Sparsima su pomogli i Dieron Foks sa 21 poenom, te Keldon Džonson sa dabl-dabl učinkom. Kod Bostona su se istakli Derik Vajt i Džejlen Braun, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz.

Uzbudljivo je bilo i u Detroitu, gdje su Los Anđeles Klipersi velikim preokretom u završnici savladali Pistonse 98:92. Najefikasniji kod Klipersa bili su Kavaj Lenard i Džon Kolins sa po 25 poena, dok je Džejms Harden upisao 19 uz sedam skokova i asistencija. U redovima Detroita najbolji je bio Dankan Robinson sa 20 poena.

Klivlend – Minesota 146:134

Indijana – Majami 123:99

Detroit – LA Klipers 92:98

Boston – San Antonio 95:100

Čikago – Dalas 125:107

Juta – Šarlot 95:150