Stihovima legendarnog pjevača Halida Bešlića košarkaš Jusuf Nurkić opisao pobjedu na Eurobasketu 2025.

Izvor: SportSport/Youtube/Printscreen

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Gruziju (84:76) i tako obezbijedila plasman u nokatu fazu Eurobasketa 2025! Veliki uspjeh za reprezentaciju koja je pred početak turnira imala ogromne probleme sa sastavljanjem tima - pre svega zbog povrede Džanana Muse koji je trebalo da bude zvijezda tima - izazvao je veoma emotivne reakcije košarkaša.

Dok su neki igrači poput Aleksandra Lazića plakali zbog ovog uspjeha, NBA košarkaš Jusuf Nurkić "zapjevao" je poznati narodnjak. Zapravo, svoju prvu izjavu za medije počeo je stihovima legendarnog Halida Bešlića koji se ovih dana bori za život.

"Ovo je bilo teže od okova i jače od lanaca", poručio je Jusuf Nurkić u prvom obraćanju posle pobjede, citiravši stihove Halida Bešlića. Vratio se najbolji igrač Bosne i Hercegovine na košarku, pa govorio i o pobedi svog tima. "Neki pesimizam je bio da nećemo ovo izgurati, ali kad sam vidio zajedništvo nakon povreda, znao sam da imamo kvalitet da možemo proći. Od mene se očekuje da zatvorim reket, da igram odbranu i da pogodim. Smanji se reket kad uđeš unutra", rekao je Nurkić.

"Moji su saigrači dali fenomenalnih stvari za mene i ovu državu. Alibegović igra povrijeđen. Prošli smo nakon 30 godina u drugi krug. Znaš koliko smo dobrih nastupa imali, ali nismo imali puno sreće. Definitivno smo napravili najbolju stvar za naš narod", kaže Nurkić i dodaje: "Znate kako je s BiH - osuđena na propast, a onda preživi. Uvijek se dignemo i nađemo motiv više da napravimo nešto. Drago mi je zbog svih nas ovde".

Reprezentacija Bosne i Hercegovine obezbijedila je plasman u nokaut fazu takmičenja, ali još ne zna sa koje će pozicije nastaviti takmičenje. Sada selekcija koju na terenu predvodi Jusuf Nurkić zavisi od mečeva koje igraju Italija i Kipar, odnosno Grčka i Španija.