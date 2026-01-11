Direktor podgoričkog "Vodovoda" je kazao da je krajnji cilj da se dobije tačan podatak odakle sve voda dolazi do vodoizvorišta Mareza
Izvršni direktor Aleksandar Nišavić je za portal RTCG istakao da se u kontinuitetu radi na trajnom rješavanju problema mutnoće na vodoizvorištu Mareza, iako to nije kratkotrajan proces.
„Širi sliv voda izvorišta nikada do sada nije detaljno ispitan, a riječ je o veoma osjetljivim i kompleksnim analizama koje su finansijski zahtjevne i stručnim timovima izazovne. Ovaj proces zahtijeva angažovanje ne samo Vodovoda, već i drugih službi i institucija, jer je riječ o složenom sistemu. Krajnji cilj kojem težimo jeste da se dobije tačan podatak odakle sve voda dolazi do vodoizvorišta Mareza, da obezbijedimo dugoročno rješenje, stabilan kvalitet vodosnabdijevanja, uz stalni monitoring i transparentno informisanje građana“, kazao je Nišavić i podsjetio da je u saradnji sa Glavnim gradom, kao i preduzećima „Čistoća“ i „Deponija“, započeto čišćenje bočnih odvodnih kanala, a prije svega glavnog kanala/korita rijeke Mareze, nakon više od 15 godina.
„Na ovaj način kanal se vraća u funkciju, omogućava se brže oticanje viška vode i obezbjeđuju se dugoročne koristi u rješavanju problema mutnoće na vodoizvorištu. Tokom 2025. godine očišćen je bočni kanal ka Daljmu, dok će se u ovoj godini insistirati na nastavku čišćenja cijelog kanala/korita, sve do mjesta ulivanja rijeke Mareze u rijeku Moraču. U pitanju su sredstva od nekoliko stotina hiljada eura, ali riječ je o investiciji koja je neophodna i mora imati prioritet u planiranju, jer se sa ovog vodoizvorišta vodom za piće snabdijeva oko 60 odsto građana Glavnog grada“, kazao je Nišavić za portal RTCG.