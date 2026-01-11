Direktor podgoričkog "Vodovoda" je kazao da je krajnji cilj da se dobije tačan podatak odakle sve voda dolazi do vodoizvorišta Mareza

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izvršni direktor Aleksandar Nišavić je za portal RTCG istakao da se u kontinuitetu radi na trajnom rješavanju problema mutnoće na vodoizvorištu Mareza, iako to nije kratkotrajan proces.

„Širi sliv voda izvorišta nikada do sada nije detaljno ispitan, a riječ je o veoma osjetljivim i kompleksnim analizama koje su finansijski zahtjevne i stručnim timovima izazovne. Ovaj proces zahtijeva angažovanje ne samo Vodovoda, već i drugih službi i institucija, jer je riječ o složenom sistemu. Krajnji cilj kojem težimo jeste da se dobije tačan podatak odakle sve voda dolazi do vodoizvorišta Mareza, da obezbijedimo dugoročno rješenje, stabilan kvalitet vodosnabdijevanja, uz stalni monitoring i transparentno informisanje građana“, kazao je Nišavić i podsjetio da je u saradnji sa Glavnim gradom, kao i preduzećima „Čistoća“ i „Deponija“, započeto čišćenje bočnih odvodnih kanala, a prije svega glavnog kanala/korita rijeke Mareze, nakon više od 15 godina.

„Na ovaj način kanal se vraća u funkciju, omogućava se brže oticanje viška vode i obezbjeđuju se dugoročne koristi u rješavanju problema mutnoće na vodoizvorištu. Tokom 2025. godine očišćen je bočni kanal ka Daljmu, dok će se u ovoj godini insistirati na nastavku čišćenja cijelog kanala/korita, sve do mjesta ulivanja rijeke Mareze u rijeku Moraču. U pitanju su sredstva od nekoliko stotina hiljada eura, ali riječ je o investiciji koja je neophodna i mora imati prioritet u planiranju, jer se sa ovog vodoizvorišta vodom za piće snabdijeva oko 60 odsto građana Glavnog grada“, kazao je Nišavić za portal RTCG.