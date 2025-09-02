Prva zvijezda Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić otkrio šta se dešavalo prije velike pobjede.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je senzaciju na Eurobasketu, pošto je savladala selekciju Grčke sa 80:77. "Heleni" su igrali bez najboljeg igrača Janisa Adetokumba, a izabranici Adisa Bećiragića su odigrali jako dobar meč i na kraju zasluženo slavili. Utiske nakon ispirišuće pobjede iznio je Jusuf Nurkić i istakao kako je cilj bio da sami odlučuju o svojoj sudbini.

Nurkić je ponosan zbog velike pobjede, a nakon utakmice je otkrio kakav razgovor je imao sa saigračima i selektorom.

"Bosna i Hercegovina je nekako otpisana i uvijek preživi. Nekako uvijek komplikujemo stvari kako u životu tako i na terenu, da je moglo lakše moglo je, ali kako mora biti tako će i biti", rekao je Nurkić i zahvalio se navijačima:

"Stvarno su ljudi došli iz BiH i dijaspore ovako daleko da nas podrže... Čak mi je više drago za njih nego za mene jer ne mogu još ni da shvatim šta se desilo. Zaslužili su da im donesemo pobjedu nakon svih tih atmosfera i prelijepog navijanja".

Grci su kalkulisali, ali Bosanci nisu. "Uvijek su neke kalkulacije, svi govore da treba da odmaramo... Izrazio sam želju pred ekipom i trenerom da svi igramo i da treba da dobijemo ovaj meč. Svaku utakmicu ulazimo da dobijemo, pa tako i ovu. Oni su nas malo potcijenili, Janis nije igrao, ali svakako smo imali motiv jer je ova utakmica bila bitna za nas. Moja jednostavna poruka je bila zašto neko drugi da odlučuje o našoj sudbini, a ne mi", rekao je NBA as.

Meć sa Gruzijom donijeće rasplet u grupi C. "Na kraju krajeva ako želite da prođemo dalje bolje da odlučujemo mi, a ne da mora neko drugi da dobije, pa mi sa nekom razlikom... Ovo je najispravnije, da dobijemo ovo i odlučujemo sa Gruzijom", rekao je Nurkić.

Konačno je proradio šut sa kojim su kuburili od početka takmičenja, a za kraj je imao jedan zanimljiv komentar.

"Mislim da smo iz prethodnih mečeva naučili da igramo pametnije iako imamo još neke greške. Nemoguće je igrati toliko utakmica da je tako loš šut i negdje je moralo probiti. Drago mi je da je to večeras i da ulazimo u formu. Idemo da se odmorimo, imamo 24 sata da se regenerišemo i odmorimo. Šta bi bilo da smo u formi? Interesantno bi bilo", zaključio je Nurkić.

Utisci drugih igrača

Džon Roberson je pored Nurkića bio najefikasniji protiv Grka i kaže da će ovaj trijumf biti ključni za saopouzdanje tima.

"Ovo je bila važna utakmica za nas. Moji saigrači su uvijek vjerovali u mene i uvijek sam pun samopouzdanja. Svi smo bili gladni i željeli smo da igramo dobru odbranu. Ova pobjeda nam je bila jako potrebna", rekao je Roberson.

Amar Gegić je istakao sjajnu odbranu koju su igrali na Kostasu Slukasu i poslao je optimističnu poruku pred nastavak prvenstva.

"Prvenstveno hvala našim navijačima na svakoj utakmici. Mi idemo korak po korak i realno nadamo se da ćemo najbolje igrati. Mi kad igramo tako možemo pobijediti svakoga. Mislim da smo talentovani, ali ne toliko da možemo igrati kao druge reprezentacije. Utakmica sa Francuskom u Skenderiji je vodilja i recept. Nebitno ko je sa druge strane, to je naš recept", zaključio je reprezentativac Bosne.