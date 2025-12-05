Košarkaši Crvene zvezde propustili priliku da se vrate na vrh tabele u Evrolige.

Izvor: MN Press/Sofascore/Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone u Beogradskoj areni, iako su imali svoje šanse da ne dođe do toga. Španski tim bio je bolji (89:79), iskusniji i lukaviji, pa iz glavnog grada Srbije ove sezone nosi još jednu pobjedu. Zbog tog rezultata crveno-bijeli nisu uspjeli opet da zasjednu na prvo mjesto tabele.

Poraz od Barselone uticao je na vrh tabele Evrolige. Crvena zvezda je imala priliku da se pobjedom ponovo izjednači sa Hapoelom iz Tel Aviva, ali joj to nije pošlo za rukom. Takođe, to nije uspio ni Panatinaikos, koji je na svom terenu poražen od Valensije, pa se sada gomilaju timovi koji dijele drugo mjesto...

Sada su u krugu timova sa skorom 9-5 pored Crvene zvezde i Barselone još Monako, Panatinaikos i Valensija. U istoj grupi bio bi i pobjednik meča Olimpijakos - Fenerbahče, ali taj meč nije odigran u Pireju zbog jakih padavina i poplave koja se dogodila u hali koja je prokišnjavala. Pogledajte tabelu Evrolige:



