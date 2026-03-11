Izrael planira vojno pojačanje u Somalilandu, odakle bi mogao izvoditi akcije protiv jemenskog pokreta Huta. Zvaničnici već istražuju potencijalne lokacije za novu bazu.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izrael istražuje mogućnost izgradnje vojne baze u separatističkoj regiji Somaliland, odakle bi mogao izvoditi operacije protiv jemenskog pokreta Huta, objavio je Bloomberg. Prema izvorima, Somaliland bi Izraelu omogućio prikupljanje obavještajnih podataka i izvođenje operacija protiv tog pokreta.

Izraelski bezbjednosni zvaničnici izviđali obalu

Već su položeni temelji za eventualno prisustvo Izraela u regionu. U junu je grupa izraelskih bezbjednosnih zvaničnika posjetila obalu Somalilanda, kako su potvrdili upućeni izvori.

Tokom posjete, izviđane su plaže u potrazi za potencijalnom lokacijom za bazu ili instalaciju namenjenu borbi protiv hutiskog pokreta, zvaničnog naziva Ansar Alah. Lokacija bi bila udaljena oko 260 kilometara od Jemena, s druge strane Adenskog zaliva.

Izrael je, prema istim izvorima, iznajmio sobe s prozorima otpornim na eksplozije na gornjem spratu hotela u Hargeisi dok je tragao za lokacijom za ambasadu.

"Kad je riječ o bezbednosti, imaćemo strateški odnos koji obuhvata mnogo toga. Sa njima nismo razgovarali o tome postaje li to vojna baza, ali svakako će doći do analize u nekom trenutku", izjavio je Kadar Husein Abdi, ministar predsedništva Somalilanda.

Kratko nakon što je zvanično priznanje Somalilanda od strane Izraela potvrđeno 26. decembra, zvaničnici Somalilanda putovali su u Izrael kako bi produbili bezbjednosnu saradnju, potvrdili su izvori za Bloomberg.

Huti - jedna od najvećih prijetnji Izraelu

Hutiski pokret, bliski saveznik Irana, još nije reagovao otkako su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran prje nešto više od sedmice. Iran je na taj napad uzvratio udarima na Izrael te ciljeve u više zemalja regiona. Tokom izraelskog rata u Gazi, Huti su lansirali raketne i dronske napade na međunarodnu plovidbu u Crvenom moru, kao i na Izrael, u znak solidarnosti s Palestincima.

Izraelski general izjavio je za Bloomberg da je osnovano posebno obavještajno odeljenje za praćenje Huta, naglašavajući da pokret raspolaže stotinama raketa koje mogu doseći Izrael, prenosi Avaz.

Dok se o priznanju Somalilanda razgovaralo godinama, dogovor je zatvoren u decembru upravo zato što su izraelski obavještajni oficiri Hute počeli smatrati jednom od najvećih pretnji po Izrael, kako su potvrdili regionalni diplomati i visoki izraelski vojni zvaničnik.

Posledice napada na Crvenom moru

Kao rezultat napada, pomorski promet kroz Adenski zaliv pao je za 70 posto u roku od dvije godine. Napadi na Izrael dostigli su vrhunac u septembru 2025. kada je privremeno obustavljen saobraćaj na aerodromu Ramon, dok je drugi napad probio izraelsku protivvazdušnu odbranu i pogodio hotel u letovalištu Eilat.