Odlična partija začinjena ubjedljivom pobjedom - košarkašice Crne Gore su nadigrale i ubjedljivo savladale Ukrajinu u Rigi sa 79:61

Izvor: KSCG

Druga pobjeda košarkašica Crne Gore u kvalifikacijama za Eurobasket

Odlična partija začinjena ubjedljivom pobjedom - košarkašice Crne Gore su nadigrale i ubjedljivo savladale Ukrajinu u Rigi sa 79:61 (28:21, 10:17, 18:15, 23:8).

Igrale su naše vrlo angažovano i u odbrani, pa su u drugoj četvrtini ubrzo došle do dvocifrene prednosti – 32:21, pa i 35:24 u 14. minutu, nakon 5 vezanih poena Marije Leković. Uzvratila je međutim na drugoj strani Jagupova sa 5 vezanih poena i Škerović je reagovala tajm autom. Nakon minuta odmora Kovačević pogađa trojku iz ugla, ali je to bio posljednji koš Crne Gore u prvom poluvremenu, na 5 minuta do odlaska na odmor. Počele su naše da griješe u napadu, a Jagupova se na drugoj strani nije zaustavljala pa je Ukrajina serijom 9:0 izjednačila na kraju prvog poluvremena (38:38). Jagupova je u prvih 20 minuta postigla čak 23 poena, a kod naših po 12 poena upisale su Ilić i Leković, koja je imala i 8 asistencija.

Velika i neizvjesna borba viđena je u trećoj dionici i naše ekipa je pred posljednjih 10 minuta imala tri poena prednosti - 56:53.

No, posljednju četvrtinu su "crvene" odigrale besprijekorno u oba smjera i na tri minuta prije kraja stigle su do 15 poena prednosti i utakmica je bila riješena.

Crnogorske košarkašice će završnicu kvalifikacija odigrati u Baru - 14. marta dočekaće Azerbejdžan, a tri dana kasnije Bugarsku.

Bugarska ima skor 4:0, Crna Gora i Ukrajina imaju učinak od 2:2, dok je Azerbejdžan bez pobjede (0:4).

Iz grupe će dvije selekcije izboriti plasman u glavnu rundu kvalifikacija, u kojoj će biti šest grupa sa po četiri reprezentacije, iz kojih će po dvije najbolje igrati na Evropskom prvenstvu.