Turski reprezentativac Šejn Larkin moraće na dužu pauzu.
Lider Efesa Šejn Larkin uspješno je operisan i prema prvim procjenama vratiće se ne teren tek u februaru. U pitanju je hirurški zahvat na preponi, a povreda naturalizovanog Turčina je samo jedna u nizu loših vijesti za istanbulski tim koji je nedavno otpustio srpskog stratega Igora Kokoškova.
Larkin je ove sezone bilježio 15,8 poena i 4,5 asistencija po meču i nema potrebe govoriti koliki je ovo hendikep za poljuljani Efes. Osim iskusnog pleja na listi povrijeđenih su i Pi Džej-Doužer, Rodrigo Buboa, Vinsent Poarije i Jorgos Papajanis.
Efes na konopcima: Šejn Larkin operisan, poznato da li će igrati protiv Zvezde
Amerikanac se povrijedio tokom utakmice sa Valensijom i odmah je bilo jasno da je povreda ozbiljnije prirode. Efes je trenutno 15. na tabeli sa skorom 5-8 koliko imaju i Bajern i Pariz i očekuje se da uskoro promovišu novog trenera. Kao jedna od opcija spominjao se Andrea Trinkijeri koji je navodno pregovarao sa Partizanom, ali i dalje nema konkretnih informacija o potencijalnom angažmanu Italijana.
Turski tim će u januaru odmjeriti snage sa Crvenom zvezdom, odmah drugog dana u novoj godini, pa će crveno-bijeli imati znatno lakši zadatak na gostovanju u Istanbulu.