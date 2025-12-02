Crvena zvezda je velikom brzinom rasprodala ulaznice za meč protiv Barselone u Evroligi

Izvor: MN Press, Nikola Mitic/Sportida

Crvena zvezda rasprodala je karte za utakmicu protiv Barselone (petak, 20 časova) za samo šest minuta. Karte su puštene u prodaju u utorak u podne i munjevitom brzinom su planule, što pokazuje i koliko je interesovanje javnosti za tako veliki meč.

"To znači da će naš tim imati ogromnu podršku i prepunu Arenu kao vjetar u leđa u pokušaju da sruši još jednu ekipu u Beogradu nakon Reala, Asvela, Panatinaikosa, Monaka,Olimpijakosa... Svi uslovi za naše momke su tu - za početak još jedna rasprodata i krcata Arena Zvezdinih navijača", saopštila je Crvena zvezda.

Crveno-bijeli u seriji od 7 pobjeda kod kuće

Crvena zvezda ulazi u taj meč kao jedan od dva prvoplasirana tima na tabeli, jer ima skor 9-4, kao i Hapoel i Panatinaikos. Tim Saše Obradovića pobijedio je ove sezone u sedam od osam evroligaških mečeva, a svih sedam trijumfa ostvareni su jedan za drugim.

Crveno-bijeli će do meča protiv Barselone imati mir i vanredno dugačak period za odmor i trening, jer su prethodnu utakmicu odigrali prošle srijede, kada su sjajnom igrom savladali Olimpijakos. Uslijedili su dani odmora poslije još jedne velike evropske pobjede, a od vikenda i treniranje u "krnjem" sastavu, jer su ekipi uz povrijeđene nedostajali i reprezentativci Srbije, Ognjen Dobrić i Stefan Miljenović.

Kraj niza Zvezdinih utakmica kod kuće

Izvor: MN Press

Ujedno, biće to i posljednji meč Obradovićevog tima na domaćem terenu pred seriju gostovanja. Poslije Barselone, Zvezda će gostovati Partizanu u crno-bijeloj Beogradskoj areni, potom će u Izraelu gostovati Hapoelu 16. decembra, zatim će ugostiti Virtus 19. decembra, a onda će igrati u gostima do kraja decembra protiv Pariza (23.12) i početkom 2026. protiv Efesa (2. januar)



