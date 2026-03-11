U subotu slijedi novi duel sa Klužom, ovog puta u ABA ligi.

Izvor: DK/© MN press, all rights reserved

Ni poslije pet godina, Budućnost Voli nije uspjela da se domogne čeztvrtfinala Evrokupa.

Poražena je od Kluža u jednom od najlošijih mečeva pove sezone.

"Čestitke gostima na zasluženoj pobjedi, čini mi se da su više željeli pobjedu. Bili su bolji u svim elementima, koji su bitni - pristup, kontakt, faul, zagrađivanje. Bili su brži, bili su agresivniji. Zašto je to tako bilo, zašto nismo pravili faulove u prvom poluvremenu, to mi moramo da riješimo. Potrošili smo mnogo snage da se vratimo u igru, vratili smo se, ali ostali bez snage i na kraju je Kluž zasluženo pobijedio", rekao je Andrej Žakelj, strateg "plavih".

U subotu slijedi novi duel sa Klužom, ovog puta u ABA ligi.

"Svi smo znali koliko je bio važan ovaj meč i atmosfera koja se stvorila. Znali smo sve o njima, nisu nas ničim iznenadili, što se tiče taktike, ali vidjeli ste. Čitave sezone pričam da ovaj tim ima karakter, u subotu nas čeka nova utakmica sa istim rivalom i da vidimo ko će da izađe sa pravim pristupom, što će biti najvažnije. Ne možemo da vratimo ovu utakmicu, ali možemo da se foskusiramo na ABA ligu, što neće biti lako nakon ovog poraza. Biće izazuova da se skupimo fizički i psihički do subote", jasan je Žakelj.