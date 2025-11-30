Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je i o dolasku Džabarija Parkera u klub i njegovim primanjima.

Izvor: Dragana Stjepanovic/© MN press, all rights reserved

Mnogo se priča o Džabariju Parkeru i njegovim igrama otkako je stigao u Partizan, a sada je o njemu govorio i Ostoja Mijailović. Predsjednik KK Partizan je odgovarao na pitanja o aktuelnoj situaciji u Partizanu i istakao je da je krajnja odluka o dolasku Amerikanca bila odluka Željka Obradovića.

Nije želio da otkriva kolika su tačno primanja nekadašnjeg košarkaša Barselone i brojnih NBA klubova, ali je otkrio da je to to najveći ugovor u istoriji kluba.

"Željko Obradović je uvjek donosio konačnu odluku, Savić je tražio igrače, ja potpisivao ugovore. Željko je rekao - ako dovodimo Parkera završili smo nevjerovatan posao, nevjerovatan je igrač, nisam ni pitao za cijenu, ugovor je nenormalno veliki, nije za srpske uslove ni za Partizan. Svi ugovori dostupni su u Evroligi i KSS, ali zna se koliko zarađuju Poreska uprava i APR. To je najveći ugovor u istoriji Partizana", otkrio je Mijailović.

Krilni centar koji je ove sezone imao problema i sa povredama u Evroligi prosečno za sada bilježi 0,6 poena, 2.8 skokova i 0.8 asistencija po utakmici, što je u proseku indeks korisnosti 6,2.