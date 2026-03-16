Nadzorne kamere snimile su trenutak kada je iranska raketa pogodila Tel Aviv u nedelju. U saopštenju izraelske policije navodi se da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave rasule i pogodile više lokacija.
Izraelsko Ministarstvo zdravlja tvrdi da je 142 osobe u Izraelu hospitalizovano u poslednja 24 sata kao posledica rata sa Iranom.
Ministarstvo ne navodi uzroke povreda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali da stignu do skloništa, a ne direktno od iranskih napada, navodi Tajms of Izrael.