Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je iranska raketa pogodila Tel Aviv, dok izraelske vlasti navode da su se manje bombe iz kasetne bojeve glave rasule na više lokacija.

Izraelsko Ministarstvo zdravlja tvrdi da je 142 osobe u Izraelu hospitalizovano u poslednja 24 sata kao posledica rata sa Iranom.

Ministarstvo ne navodi uzroke povreda, nije isključeno da su ih zadobili dok su pokušavali da stignu do skloništa, a ne direktno od iranskih napada, navodi Tajms of Izrael.