Džabari Parker je novi igrač Partizana, potvrdio je to predsjednik kluba Ostoja Mijailović.

Izvor: Savino Paolella / AFP / Profimedia/X/@PartizanBC/Printscreen

Džabari Parker je novi košarkaš Partizana i zvanično. Potvrdio je to predsjednik kluba Ostoja Mijailović. On je u objavi na zvaničnom klupskom profilu na društvenim mrežama potvrdio da je potpisan dvogodišnji ugovor sa doskorašnjim košarkašem Barselone.

Crno-bijeli su odlučili da predstavljanje novog pojačanja odrade tako što će prvi čovjek kluba da stane pred kamere. Napravili su to na šaljiv način, aludirajući na to da Mijailović često ponavlja rečenicu "od 2017. godine, kada sam došao na čelo kluba". Tako je bilo i sada, kada su ga prekinuli čim je to počeo da priča.

"Čekaj bre, zaustavi se malo. Te 2017. godine kada sam došao u Partizan novi igrač Partizana igrao je za Milvoki. Naredne dvije sezone Džabari Parker biće igrač Partizana. Džabari, dobro došao u Partizan", rekao je Mijailović i tako predstavio novog igrača.