Šta se dešavalo 24h prije stravičnog ubistva Ksenije Pajčin: Filip je udarao u separeu i vukao, ovaj čovjek sve vidio

Ksenija Pajčin ubijena je na današnji dan, 16. marta 2010. godine.

Prošlo je 16 godina od ubistva jedne od najljepših pjevačica sa domaće scene, Ksenije Pajčin. Podsjetimo, nju je usmrtio tadašnji emotivni partner, Filip Kapisoda koji je nakon toga presudio sebi.

Njihova veza je od samog početka bila turbulentna, a samo 24 sata prije ubistva, prijatelj pjevačice svjedočio je nemiloj sceni u separeu jednog kluba.

Nebojša Tubić Žabac, inače bivši nevjenčani suprug Goce Božinovske, ispričao je svojevremeno čemu je svjedočio te večeri.

" Goca i ja sjedimo u klubu. Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Goca se začudila u fazonu šta je ovoj maloj, ali Goca je stari mafijaš, nju boli briga, oguglala je na to, ali Filip nije oguglao. Počeo je da je vuče, da se guraju tamo. Kad sam pogledao, tukli su se u separeu. Ja sam se zezao tad da će ga Ksenija prebiti ", ispričao je Žabac za "Balkan Info".

Inače, pjevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije volio kao on.

"Nikada me niko nije volio ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam", pričala je tada Ksenija.

U medijima su krenule spekulacije o njihovim čestim svađama, te su se komšije oglašavale i pričale o vrištanju koje su čuli iz njihovog zajedničkog stana, ali su oni demantovali navode i rekli da je riječ o običnoj svađi kroz koju svaki par prolazi, čak i kada se pjevačica pojavila u jednoj od emisija sa masnicama.

Nažalost, 16. marta 2010. godine odjeknula je vijest da je Ksenija pronađena mrtva u svom stanu, a da je pored nje ležalo beživotno tijelo Filipa Kapisode.

"U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvijek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovjek nije htio da se miješa u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, vidjela je Ksenijino i Filipovo beživotno tijelo u lokvi krvi" " ispričala je tada za medije komšinica koja je željela da ostane anonimna.