logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal na Oskaru 2026: Tejana Tejlor urlala zbog nepoznatog muškarca koji ju je gurnuo, sve zabilježeno na kameri

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Tejana Tejlor bila je bijesna zbog postupka muškarca na dodjeli Oskara, a video je preplavio mreže

Skandal na Oskaru 2026 Izvor: A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Tejana Tejlor sigurno će dugo pamtiti 98. dodjelu Oskara ali ne samo po lijepim stvarima. Iako je na ceremoniji u Los Anđelesu trijumfovao film "One Battle After Another" u kojem je ostvarila zapaženu ulogu i zahvaljujući kom je bila nominovana za najbolju sporednu glumicu, veče joj je obilježilo i nekoliko neprijatnih situacija.

"Ne gurajte me"

Glumica je najprje reagovala kada ju je jedan muškarac gurnuo dok je pokušavala da se probije kroz gomulu, kako ona tvrdi na snimku koji je preplavio mreže. 

Ona mu je povišenim tonom očitala "bukvicu":

"Vi ste muškarac koji stavlja ruke na ženu. Vrlo ste bezobrazni. Vrlo ste bezobrazni. Vrlo ste bezobrazni", vikala je bijesno Tejana Tejlor, a potom se okrenula i objasnila zabrinutim očevicima šta se dogodilo: "Jer je stavio ruke na ženu. Doslovno me gurnuo. Bio je prokleto blizu da me obori". Pogledajte skandal iz bekstejdža Oskara.

Inače, glumica se na dodeli pojavila u glamuroznoj Chanel haljini, i sa Tiffany & Co. nakitom, tačnije sa dijamanstkom ogrlicom "Shooting Star". Zablistala je i na Vanity fair zabavi nakon same ceremonije, u bijeloj haljini koju su mnogi poredili sa spavaćicom.

Izvor: Jean Baptiste Lacroix / AFP / Profimedia

Interesantno je da je u teatru sjedila upravo pored Leonarda Dikaprija i njegove djevojke, što je bilo više nego zanimljivo jer ju je pratio glas da je ljubavnica ovog oskarovca.

"Najlažnije sra*e ikada"

Tejana Tejlor našla se na meti komentara da je odglumila euforiju nakon što ju je Ejmi Madigan pobijedila na Oskaru u trci za najbolju sporednu glumicu.

Kada je čula ime dobitnice, ustala je sa stolice, visoko podigla ruke i apaludirala. "Tejana Tejlor glumi sreću, djevojko, sjedi i opusti se", "Njena reakcija je naljažnije sra*e ikada", "Zašto se ponaša kao da ne plače u sebi?", glase komentari na X mreži.

Tejana Tejlor reakcija na Ejmi Madigan
Izvor: YouTube

Stručnjak za govor tijela Džudi Džejms slaže se da je reakcija bila lažna, a isto smatra i za način na koji je El Faning odreagovala kada je izgubila priznanje u istoj kategoriji.

Tagovi

dodjela oskara skandal tejana tejlor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ