Prvi čovjek Partizana pričao je o svim temama vezanim za slučaj ostavke Željka Obradovića

Izvor: MN Press

Ostoja Mijailović, predsjednik KK Partizan, bio je gost specijalne emisije "Direktno sa Minjom Miletić" na TV Euronews.

Prvi čovek crno-bijelih je pričao o detaljima šta se sve dešavalo poslednjih dana u klubu kada je u pitanju odlazak Željka Obradovića.

HRONOLOGIJA DOGAĐAJA U PARTIZANU

Da monotonija u životu ponekad nije loša, pokazao je primer Košarkaškog kluba Partizan.

U poslednjih nekoliko dana bilo je više nego zanimljivo, a epilog svega je odlazak Željka Obradovića sa mjesta šefa struke. Otišao je i sportski direktor Zoran Savić, navijači su jasno poručili kome daju podršku, a najmanje se pričalo o timu i onome što ih očekuje u nastavku sezone, a tu je pre svega utakmica protiv Bajerna u četvrtak u Evroligi.

Da nešto ne štima u klubu, bilo je već jasno u Lionu na meču protiv Asvela. Iznenada je Tajrik Džons izostao iz tima zbog povrede, a Partizan je sramotno počeo utakmicu i gubio 16:2.

Obradović je tokom meča ušao u verbalni sukob sa Tajrikom Džonson, a posle meča je je žestoko kritikovao svoje igrače, govoreći o upotrebi mobilnih telefona u svlačionici.

Scenario se ponovio na utakmici protiv Fenerbahčea. Na dan utakmice šok za navijače Partizana, Džabari Parker je iznenada izostao iz tima zbog povrede. Uslijedio je težak poraz, a dio navijača je još tokom meča napustio Arenu, nešto što se nikada ili rijetko kada događalo.

Uslijedio je kratak predah i pobjeda nad Studentskim centrom uz briljantnu igru Džabarija Parkera. Ali je to bio samo incident, a ne pravilo.

Gostovanje Panatinaikosu za Partizan je teško čak i kada je na vrhuncu forme. A kamoli u ovakvoj situaciji. Epilog - težak poraz uz nevjerovatnu seriju 25:0.

Obradović je bez ikakvih emocija sa klupe ispratio kraj meča. Dobrim poznavaocima prilika već tada je bilo jasno da se nešto sprema.

Sutradan, 26. novembra, prvo stidljivo u medijima, a potom zvanično kroz pismo Željka Obradovića, potvrđeno je - Partizan mora da traži novog trenera.

Uslijedila je reakcija Ostoje Mijailovića, koji se zahvalio Obradoviću.

Izgledalo je da je tu kraj. Međutim, navijači nisu dali. Priredili su doček kakav nije viđen u istoriji ove zemlje. Više hiljada pristalica crno-bijele boje na aerodromu je podsjetilo Obradovića da je ugovor potpisao s njima.

Tog dana je na hitno zakazanoj sednici Upravnog odbora izglasano da se odbije ostavka Obradovića, i da mu se daju odriješene ruke.

Činilo se da je na pomolu kopernikanski preokret.

Obradović i uprava kluba našli su se oči u oči u petak 28. novembra.

Ipak, pomaka nije bilo. Osim što je sportski direktor Zoran Savić otišao.

Iako je najavljen za dan kasnije, novi sastanak nije održan. Te subote 29. novembra, navijači su se okupili ispred Arene gdje je trebao da se održi prvi trening posle Atine. Željka, naravno, nije bilo tu, nije bilo ni njegovih najbližih pomoćnika Androića i Ibanjeza, a trening su trebali da vode Aleksandar Matović i Mirko Ocokoljić. Trebali, ali nisu, pošto trening nije održan.

Nekako u to vreme Partizan je objavio na svom sajtu saopštenje da Obradović nije prihvatio ponudu da nastavi sa radom. Tu objavu je klub povukao, pa je ubrzo vratio.

Navijači Partizana su saznali za taj manevar kluba, pa su pokušali da uđu na trening. Došlo je guranja sa policijom, a situaciju je pokušao da smiri kapiten Vanja Marinković. Izašao je pred navijače i ispred tima održao kraći govor, prenosi Kurir.