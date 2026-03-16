Stravično izdanje zvijezde filma "Sinners" na dodjeli Oskara: Kad je otvorio usta svi zanijemeli, niko ovo nije očekivao

Džek O'Konel iznenadio je sve izdanjem na ovogodišnjoj, 98. po redu, dodjeli Oskara.

Džek O'Konel privukao je ogromnu pažnju na 98. dodjeli Oskara zahvaljujući neobičnoj interpretaciji klasičnog "black-tie" stila koji je obavezan na ovakvim događajima.

Zvijezda filma "Sinners" (35) prošetao je najpre u klasičnom bijelom fraku sa leptir mašnom i naočarima, da bi potom, na crvenom tepihu, na iznenađenje svih, dodao još jedan neobičan "aksesoar".

On je stavio lažne vampirske krvave zube koji su izgledali veoma realno, a pogled na njegova usta ledio je krv u žilama.

Inače, O'Konel, upravo u horor-drami "Sinner" tumači drevnog vampira Remika, te ne čudi što je dio uloge donio i na crveni tepih, ma koliko da je to izgledalo zastrašujuće.

Jack O’Connell photographed at the 98th Annual Oscars.pic.twitter.com/VQC6mndBpd — Film Crave (@_filmcrave)March 15, 2026

Doduše, reakcije su podijeljene. Dok se jednima dizala kosa na glavi od kadrova, drugi su bili oduševljeni.

"Ovaj izgled zaslužuje sopstvenu nagradu", jedan je od komentara. "Pokidao je", nizale su se pozitivne reakcije.

Podsjetimo, film "Sinners" jedan je od najuspješnijih na dodjeli Oskara sa čak 16 nominacija, a O'Konel je otkrio i da ga je uloga odmah privukla čim mu ju je ponudio priznati reditelj Rajan Kugler.

