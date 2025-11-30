Nekada poznati košarkaš, a sada analitičar Edi Džonson šokirao je košarkašku javnost.

Izvor: Cindy Ord / Getty images / Profimedia

Nekadašnji NBA as, a sada komentator i analitičar Edi Džonson nazvao je Nikolu Jokića debelim usred meča Denver Nagetsa i Finiks Sansa. Teško da neko ko nije fizički spreman može da postigne 26 poena, 9 skokova i 10 asistenacija za 31 minut na terenu, ali ova skandalozna izjava nekadašnjeg asa Finiksa je otišla u etar.

"Teško je znati koliko je Džoker visok jer je tako širok", rekao je Džonson u svom izlaganju.

Suns announcer (Eddie Johnson) called Nikola Jokic fat



“It’s hard to know how tall Joker is because he’s so wide.”

pic.twitter.com/h02R5GkFHK — Fullcourtpass (@Fullcourtpass)November 30, 2025

Ko je Edi Džonson?

Edi Džonson je legenda NBA lige. Odigrao je 17 sezona u najjačoj košarkaškoj ligi i drugi je najbolji strelac u istoriji od igrača koji nikada nisu igrali Ol-staru. Od sezone 2025-26, rangiran je na 66. mjestu po broju poena svih vremena i sedmi je po broju poena koje je postigao igrač koji nije član Kuće slavnih košarke. Od 2019. godine je voditelj emisije NBA Today, a takođe je i TV analitičar za Finiks Sanse.