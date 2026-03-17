Partizan je pobijedio Dubai, krenuo je da se diže na tabeli Evrolige, ali donio je i odlične vijesti najvećem rivalu Crvenoj zvezdi.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Nakon što je Hapoel pobjegao Crvenoj zvezdi i pobjedom nad Parizom je uspio da se odvoji na vrh tabele, sada su došle dobre vijesti za crveno-bijele i to iz Beograda.

Partizan je posle lošeg početka utakmice i nakon što je gubio cijelo poluvreme uspio da pobijedi Dubai i tako je crveno-bijelima napravio veliku uslugu.

Olimpijakos će pobijediti Fenerbahče u njihovom meču, mada ta utakmica ima mnogo više značaja u borbi za prva četiri mjesta nego za bilo šta drugo i sada je situacija na tabeli Evrolige jasna.

Gdje je Partizan, a gdje je Zvezda?

Partizan se odlijepio od Anadolu Efesa i sada je sa 11 pobjeda na 17. mjestu i juri Pariz, Virtus i Bajern do kraja sezone kako bi što bolje bio plasiran kada se regularni dio sezone završi.

Što se tiče Crvene zvezde tim Saše Obradovića je sa 18 pobjeda i 13 poraza usamljen je na šestom mjestu. Ne bi smetalo navijačima da to tako ostane, ali ovaj poraz Dubaija mnogo znači. Sada je tim iz Emirata ostao na 16 pobjeda, dvije manje od Crvene zvezde i na 11. mjestu. Pogledajte tabelu Evrolige:



