Timoti Šalame je "popio kritike" zbog izjave o baletu i operi, ali i dao par uputsava sestri na dodjeli Oskara

Ovogodišnja dodjela Oskara donijela nam je nove pobjednike čija su imena ugravirana u istoriju filma i zlatne statuete, ali i "gubitnika" o kojem danima bruji Internet.

Timoti Šalame je ostao bez Oskara zbog Majkla B. Džordana, ali i naklonosti jednog dijela publike kojem je zasmetala njegova izjava o tome da "nikoga više ne interesuju balet i opera".

Sada je čitačica s usana otkrila i šta je rekao sestri Polin, koja je došla da mu se javi na dodjeli.

"Budi fina prema njoj": Čitači s usana otkrili šta je gubitnik Oskara rekao sestri da ne čuje Kajli Džener (Video)

Nikola Hikling, stručnjakinja za čitanje s usana, za The Mirror je analizirala interakciju između Šalamea i njegove sestre. Prema njenim riječima, glumac je u jednom trenutku pitao sestru: "Gdje sjediš?"

Nakon što je Polin pokazala na svoje mjesto, Džener joj je navodno pružila ruku kako bi se rukovale i udijelila joj kompliment za odjevnu kombinaciju. Hikling tvrdi da je Šalame potom provjerio kako mu je sestra, upitavši je: "Kako si?"

Ključni trenutak dogodio se kada se Šalame nagnuo prema sestri i, misleći na Džener, navodno je zamolio: "Možeš li da budeš nježna prema njoj?" Polin je, čini se, odgovorila "OK", nakon čega je njen brat ponovio zahtjev: "Želim da budeš nježna prema njoj."