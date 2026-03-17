"Budi fina prema njoj": Čitači s usana otkrili šta je gubitnik Oskara rekao sestri da ne čuje Kajli Džener (Video)

Timoti Šalame je "popio kritike" zbog izjave o baletu i operi, ali i dao par uputsava sestri na dodjeli Oskara
Ovogodišnja dodjela Oskara donijela nam je nove pobjednike čija su imena ugravirana u istoriju filma i zlatne statuete, ali i "gubitnika" o kojem danima bruji Internet.
Timoti Šalame je ostao bez Oskara zbog Majkla B. Džordana, ali i naklonosti jednog dijela publike kojem je zasmetala njegova izjava o tome da "nikoga više ne interesuju balet i opera".
Sada je čitačica s usana otkrila i šta je rekao sestri Polin, koja je došla da mu se javi na dodjeli.
"Budi fina prema njoj": Čitači s usana otkrili šta je gubitnik Oskara rekao sestri da ne čuje Kajli Džener
Nikola Hikling, stručnjakinja za čitanje s usana, za The Mirror je analizirala interakciju između Šalamea i njegove sestre. Prema njenim riječima, glumac je u jednom trenutku pitao sestru: "Gdje sjediš?"
Nakon što je Polin pokazala na svoje mjesto, Džener joj je navodno pružila ruku kako bi se rukovale i udijelila joj kompliment za odjevnu kombinaciju. Hikling tvrdi da je Šalame potom provjerio kako mu je sestra, upitavši je: "Kako si?"
Ključni trenutak dogodio se kada se Šalame nagnuo prema sestri i, misleći na Džener, navodno je zamolio: "Možeš li da budeš nježna prema njoj?" Polin je, čini se, odgovorila "OK", nakon čega je njen brat ponovio zahtjev: "Želim da budeš nježna prema njoj."
