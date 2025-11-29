Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić kratko je prokomentarisao dešavanja u Partizanu.

Izvor: MN Press/DNVR_Nuggets

Najbolji srpski košarkaš svih vremena Nikola Jokić oglasio se povodom ostavke Željka Obradovića i cjelokupne situacije u Partizanu. Očekivano, vijest da je najtrofejniji evropski trener napušta crno-bijele stigla je i do Amerike, ali Jokić nije želeo previše da se upušta u tu priču, kao ni u dramatične dane crno-bijelih koji su uslijedili i još traju.

Jokić je prethodne noći doživio poraz od San Antonio Sparsa, a nakon utakmice je upitan da prokomentariše dešavanja u Humskoj.

"Ne znam šta se sada događa, jer ne pratim toliko, ali nadam se da će sve biti u redu. Oba tima, Zvezda i Partizan, zaslužuju da budu u Evroligi i donose toliko pažnje gradu i Evroligi", istakao je Jokić u razgovoru sa francuskim novinarom Maksimom Obenom posle utakmice.

Njegova poruka je jasna: Zvezda i Partizan su klubovi koji zaslužuju veliki respekt.

Šta je Obradović rekao o Jokiću?

Željko Obradović nije imao priliku da sarađuje sa Nikolom Jokićem, ali je jednom prilikom ispričao kako je protekao njihov susret.

"Nikola Jokić je 'u glavi' najbrži igrač na svijetu. Sve vidi prije svih. Čovek je kompjuter. Igra šah... To je nevjerovatno kako igra...", pričao je Željko Obradović veoma nadahnuto o svom zemljaku: "Po tome se razlikuje od svih na terenu. Nije slučajno što uzima te šuteve, uzima ih jer radi na njima", rekao je Obradović u emisiji kod Slavena Bilića i dodao:

"Bili smo prije tri-četiri godine zajedno u Opatiji. Vidio sam njega da je bio tu u drugoj hali. Pozdravim ga, kažem 'gdje si majstore', a on meni - treneru, gledao sam vaš seminar iz Opatije", ispričao je Obradović u čudu šta jedan igrač njegovih godina radi u slobodno vrijeme: "Slažem se sa 95 odsto šta ste pričali, onih pet se ne slažem... Ja sam bio iznenađen time. Hej, to je najbolji igrač na svijetu. Voli košarku. Živi košarku. Njega nerviraju novinari i ne želi da priča o tome. Vidi se u svakom pokretu na utakmici koliko je posvećen košarci".