Dejvid Adelman oglasio se posle poraza Denvera od San Antonija i bijesan je zbog određenih stvari koje je vidio od svojih igrača u ovom meču.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je doživio iznenađujući poraz kod kuće od San Antonija (139:136). I to u meču u kojem za goste nije igrao Viktor Vembanjama i u kojem je Nikoli Jokiću ukraden tripl-dabl (21, 10as, 9sk). Trener Dejvids Adelman bio je vidno besan poslije utakmice.

„Dobro se lopta kretala, dali smo 136 poena i izgubili. Ja moram da rotiram igrače na pravi način i da nađem pravu defanzivnu petorku. Znam da ćemo doći do poena, znamo to da radimo, ali nam ne pomaže ni 17 izgubljenih lopti. Defanzivno smo se dosta mučili tokom cijele utakmice, onda na to kada dodaš da nismo čuvali loptu kako treba, vidi se zašto smo izgubili“, počeo je Adelman.

Bio je ljut zbog načina na koji je njegova ekipa igrala u odbrani.

„Naš fokus se pojavljivao i nestajao defanzivno, kada primimo 85 poena za dvije četvrtine, 36 u četvrtoj. Samo smo u drugoj četvrtini igrali odbranu, poslije toga je bilo toplo-hladno. Delovalo je da imamo kontrolu kada smo poveli, tada je trebalo bolje da igramo u odbrani, nismo to uradili.“

Nagetsi su u svakoj četvrtini primali najmanje po 30 poena, osim u drugoj koju su dobili sa 41:18.

„Možda je trebalo više da igramo zonsku odbranu kao u drugoj četvrtini. Dešavalo nam se da odigramo dobro u odbrani u nekoliko njihovih napada i onda praktično nestanemo. Primili smo 139 poena, to je previše zaista.“

"Vidjeli ste kako su čuvali Jokića"

Nikola Jokić dabl-dabl protiv San Antonija Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Novinar je potom pitao Adelmana o načinu na koji su Sparsi čuvali Jokića, s obzirom na to da su ga konstantno udvajali, a u nekim trenucima čak i trojica igrača bili na njemu.

„Da smo pobijedili, rekao bih da smo dali 136 poena sa tom odbranom na njemu. Pričali smo kako da reagujemo, kreirao je mnogo otvorenih šuteva, zato Džamal ima 37 poena. Moraćemo da radimo na tome, kada ga udvajaju, moramo da nalazimo rješenja i da se drugi uključe kada ga tako brane.“

Na kratko je zastao, pa dodao šta mu je još smetalo.

„Moramo da prolazimo bolje kroz blokove i da budemo fizički jači.“

Na kraju je ponovio ono sa početka konferencije – odbrana mora bolje da funkcioniše.

„Da smo dobili, rekao bih da smo pobijedili zbog načina na koji su čuvali Nikolu i ostavljali Kema Džonsona samog. U nekim momentima slali su i trojicu na Jokića, što je stvaralo otvorene šuteve. Ofanzivno izgleda dobro, ali moramo da odrastemo i da se takmičimo. Znam da ćemo dolaziti do poena“, zaključio je Adelman.