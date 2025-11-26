Nekadašnji NBA šampion Deni Grin vjeruje da Nikola Jokić prvi put u karijeri igra kao da želi MVP nagradu u svojim rukama.

Srpski košarkaš Nikola Jokić igra nevjerovatnu sezonu u NBA ligi i ako ovako nastavi mogao bi čak da nadmaši svoje istorijske sezone. Trenutno bilježi 29,6 poena po meču, uz 12,8 skokova i 11,1 asistencija, tako da je s razlogom jedan od trojice najvećih kandidata za MVP titulu, a bivši NBA šampion Deni Grin poručuje da Somborac i te kako želi tu nagradu.

Do sada je Jokić osvojio tri MVP priznanja, mada će mnogi reći da je zaslužio i pet s obzirom da je bio barabar sa Embidom u sezoni 2022/23 i sa Šejom Gildžes-Aleksander lane, ali nikada nije pričao da mu je do ovih nagrada stalo. U to uopšte ne vjeruje Deni Grin i poručuje da je Jokiću stalo do MVP nagrade i da to može da se vidi ove sezone kada "kidiše" kako nismo navikli od njega prethodnih sezona.

"Imam utisak da mu je jednostavno dosadilo i zato uvek traži nove načine da se izazove. Na svakoj utakmici vidiš da pokušava da bude efikasniji. Kao da misli: ‘Promašio sam dva šuta? Aha, Sad ću da pazim da ne promašim više'. Šutira i sa poludistance, ma radi sve moguće", rekao je Grin na "ESPN".

"Sada kada ima bolje saigrače oko sebe, može da bude efikasniji i da se zabavlja, a pritom i Denver pobjeđuje", rekao je Grin i dodao: "A katastrofa je što prošle godine nije osvojio MVP nagradu. Siguran sam da ljudi misle da mu nije stalo... Ne mislim da je bio srećan zbog toga. Prošle godine je igrao nevjerovatno, a nije je dobio. Ne želim da kažem da ga je tim iznevjerio, ali sada se pobrinuo da ove godine bude MVP".

Pored njega je u studiju bio i poznati košarkaški novinar Brajan Vindhorst koji se osvrnuo na Jokićevu partiju protiv Memfisa kada je lako došao do desetog tripl-dabla u sezoni: "Igraju na gostujućem terenu, a on je dominirao tako što je uzeo devet šuteva... Uzeo je devet šuteva u utakmici u kojoj je njegov tim postigao 125 poena na gostovanju", ponavljao je on.

"Ne mogu mu uputiti veći kompliment od toga. A ako ste gledali ovu utakmicu, kontrolisao je cijeli tempo od početka do kraja kad god su Nagetsi imali loptu. Bio je to još jedan remek-djelo".

Pregled svih Jokićevih sezona u NBA ligi: