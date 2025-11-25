Pogledajte kako je Nikola Jokić dao trojku s centra terena na meču Denvera i Memfisa i kako je na to reagovao.

Izvor: Youtube/printscreen/Chaz NBA

Nikola Jokić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu prethodne noći i vodio je svoj Denver do pobjede protiv Memfisa (125:115) uz novi zabilježeni tripl-dabl ove sezone. Deseti put u samo 17 utakmica, Jokić je bio dvocifren u tri statističke kolone, a prvi put dao je trojku s centra.

Prošle sezone uradio je to dva puta, a ovoga puta mu je samo 2,2 sekunde bilo dovoljno da uhvati loptu na centru igrališta i da odatle uputi šut koji je donio tri poena uz zvuk sirene. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokić dao trojku s centra terena protiv Memfisa. Izvor: YouTube/Chaz NBA

S ovom trojkom, Jokić je Denver "odlijepio" na velikih osam razlike pred poslednju četvrtinu, tako da je ekipa Dejvida Adelmana mogla lakše da diše. Ipak, ono što je najinteresantnije od svega je da je Jokić posle postignutog koša reagovao kao da se baš ništa nije desilo. Samo se okrenuo ka svojoj klupi i otišao na odmor, bez smiješka na licu.

Upravo je njegova reakcija na trojku s centra, kakvu neki ne postignu za čitavu karijeru, privukla veću pažnju od koša, pa su navijači opet iznenađeni koliko Somborac deluje kao da mu ni do čega nije stalo i da je košarka samo posao za njega.

Kakvu je statistiku Jokić imao?

Nikola Jokić protiv Memfisa Izvor: Youtube/NBA

Nije se previše trošio Nikola Jokić i sve vrijeme je igrao u laganom ritmu, pa je tako za 33 minuta na parketu imao 17 poena iz samo devet šuteva iz igre (5/9 iz igre, dao tri trojke), a tu je i 10 skokova, 16 asistencija, uz još dvije ukradene lopte i samo tri izgubljene.

NBA rezultati 25. novembar